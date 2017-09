Genius Solutions poursuit son ambitieux plan de croissance

Le concepteur de logiciels de Québec profite de la reprise du secteur manufacturier

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - Genius Solutions a annoncé aujourd'hui que son plan décennal de croissance annuelle de 25 % se déroule comme prévu après trois ans : l'entreprise agrandit ses bureaux, renouvelle son offre et accroît sa présence dans le reste du Canada et aux ÉtatsUnis, au moment où le secteur de la fabrication en Amérique du Nord retrouve son aplomb.

« Nous ouvrons l'œil et le bon pour saisir toutes les occasions qui se présentent alors que le secteur de la fabrication prend du mieux, explique Jean Magny, président de l'entreprise. Les trois dernières années ont été très encourageantes. Et comme le secteur semble avoir toujours le vent en poupe, les besoins technologiques des fabricants vont croissant; c'est là que nous entrons en jeu, avec nos solutions adaptées. Nous n'avons donc aucune raison de croire à un ralentissement des activités. »

Genius offre des solutions spécialisées de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour aider les PME à traiter leurs commandes personnalisées. Ces solutions comprennent une plateforme de gestion intégrée misant sur les technologies numériques pour améliorer le rendement, la croissance et les capacités de surveillance d'entreprises de toutes tailles et de tous horizons.

Nouvelles embauches

Le bureau de Québec déménagera au début de 2018 dans des locaux trois fois plus grands. L'entreprise investit massivement pour transformer son nouvel espace en un lieu propice à l'innovation, digne d'un employeur TI de premier plan dans la région.

« Au rythme où vont les choses, nous avons besoin des meilleurs experts en TI et en service-conseil pour nous aider à atteindre nos objectifs, commente Dominic Vézina, vice-président. Nous travaillerons à encadrer notre solution ERP de nouvelles normes pour la rendre plus mobile, faciliter son intégration pour nos clients et, à moyen terme, percer de nouveaux marchés. »

Fondée en 1989 comme firme d'experts-conseils en génie industriel, Genius Solutions compte aujourd'hui plus de 80 employés et exploite sa propre gamme de solutions logicielles, toutes conçues, mises à jour et déployées à l'interne par une équipe spécialisée. Au cours des deux prochaines années, la société embauchera 50 employés, principalement dans la région de Québec, pour porter son effectif à plus de 130 travailleurs.

Croissance du secteur manufacturier en Amérique du Nord : les solutions ERP demandées en renfort

Après un déclin amorcé au milieu des années 1970, le secteur manufacturier connaît depuis quelques années un léger essor au Canada et aux ÉtatsUnis, et on estime que cette croissance dépassera celle de l'économie générale dans les années à venir. Cette situation s'explique en grande partie par une augmentation de la productivité, à laquelle la technologie contribue grandement. Le secteur devrait croître de 3 % en 2017 et de 2,8 % en 2018 aux ÉtatsUnis. Au Canada, sa croissance a atteint des sommets inégalés en deux ans au début de l'année.

« Notre entreprise est bien placée pour poursuivre sur sa lancée alors que les plus petits fabricants découvrent les avantages des solutions ERP, ajoute M. Magny. Nous visons un marché mal servi par nos grands concurrents. Ces derniers conçoivent des solutions prêtes à l'emploi, mais dont les lacunes doivent être comblées par d'autres produits. En résultent une augmentation du coût, une mise en œuvre plus complexe et un soutien après-vente très difficile. Notre solution, elle, est complète et conçue pour la fabrication sur commande et par projet, et le soutien que nous offrons est lui aussi complet et personnalisé. »

Investissement de huit millions de dollars

Pour déployer sa stratégie de croissance à long terme, l'entreprise investit huit millions de dollars. « Dans le milieu des logiciels, comme dans celui de la fabrication, il faut toujours innover, explique M. Vézina. La prochaine version de notre solution sera plus rapide, plus mobile et plus conviviale. Elle excédera les besoins particuliers des fabricants sur commande dans notre créneau. »

L'investissement servira également à accélérer l'expansion de l'entreprise dans le reste du Canada et aux ÉtatsUnis.

Finaliste pour devenir la PME de l'année

L'Association québécoise des technologies a choisi Genius Solutions comme finaliste pour son concours PME en lumière, qui vise à reconnaître les succès de commercialisation des PME du secteur des technologies de l'information et des communications. Comme huit autres entreprises québécoises, Genius Solutions connaîtra le gagnant du prestigieux prix en octobre.

À propos de Genius Solutions

Genius Solutions offre une gamme complète de services et de solutions de gestion manufacturière (ERP) aux fabricants en quête de productivité, d'économies et de rendement élevé. Avec une équipe de vente toujours plus nombreuse et un portefeuille de produits compétitifs, l'entreprise québécoise, fondée par des ingénieurs pour des ingénieurs, voit grand pour les 25 prochaines années.