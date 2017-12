Gespeg acquiert un nouveau projet dans la péninsule de Gaspé

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 19 déc. 2017) -

RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX CROISSANCE:GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg») annonce avoir conclu une convention d'achat (la «convention») avec une partie sans lien de dépendance (le «vendeur») pour acquérir une participation indivise de 100% dans 3 claims miniers dans la partie sud de la péninsule gaspésienne, près de la municipalité de Port Daniel. Les 3 claims feront partie d'un projet connu appelé Lac Arsenault et s'ajoutera aux 6 claims qui font déjà partie de l'entreprise.

Des travaux antérieurs ont prouvé que la perspective du lac Arsenault abrite cinq grands systèmes de veines: la veine Baker, la veine Mersereau, la veine Line 4 W, la veine Marleau et les veines Grecques et des brèches connexes. Depuis la découverte originale en 1946 de blocs minéralisés au nord du lac Arsenault, la zone du projet a été explorée par prospection, levés géophysiques, levés géochimiques, cartographie, tranchée, décapage, forage au diamant et échantillonnage. Il semble, à la suite de ces programmes d'exploration, que les veines sont ouvertes en profondeur et latéralement. Jusqu'à présent, les sources de nombreux blocs minéralisés, certaines anomalies géochimiques Au et Ag ainsi que des conducteurs géophysiques restent inexpliqué et demanderont des travaux futurs au Lac Arsenault. La minéralisation polymétallique retrouvée à ce jour représente des veines et des brèches minéralisées associé à une intrusion sous-jacente.

Les résultats d'exploration obtenus entre 1973 et 1978, complétés par Ressources Esso, indiquent que les trois veines originales (Baker, Mersereau et Line 4W) contiennent des estimations historiques évaler à 40 000 tonnes, titrant 15,43 g / t Au, 197,00 g / t Ag, 6,6% Pb et 3,5% Zn (DV-85-08 page 7). Cette estimation historique est basée sur l'expression de surface des trois veines seulement. Dans son rapport d'octobre 1995, Peter Smith, Ph.D., a évalué quatre veines connues à ce jour, contenant selon son estimation historique de 135 510 tonnes de 0,35 oz / tonne Au. Peter J. Hawley, a réévalué ces estimations historiques dans un rapport daté du 7 février 1996, indiquant que la perspective Arsenault contient 220 042,52 tonnes courtes à 0,307 onces / tonne Au.

Selon les termes de l'accord, Gespeg acquiert la propriété en payant au vendeur ce qui suit:

Un paiement de 200 000 actions à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Un paiement de 300 000 actions devant être émises à la première date anniversaire de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

M. Sylvain Laberge, président et chef de la direction de Gespeg, commente : «Nous sommes heureux d'ajouter cette propriété à notre portefeuille, ce qui nous permettra d'élargir notre position dans des propriétés potentielles en Gaspésie

L'entente est sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Mise à jour sur le projet de Montauban

En ce qui concerne notre projet Montauban, nous avons passé les derniers mois à obtenir toutes les approbations requises des parties concernées. Ces approbations sont maintenant en place et la Société attend son certificat d'autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour commencer l'évaluation des résidus et le calcul des ressources 43-101.

La Société demeure engagée à faire progresser le projet Montauban conformément aux termes de l'entente avec les fournisseurs.

À propos de Gespeg Copper Resources Inc.: Gespeg est une société d'exploration spécialisée dans des régions sous-explorer "Gaspé et Montauban, Québec". Avec une équipe de gestion dévouée, l'objectif de la société est de créer de la richesse pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux gisements.

Bernard-Olivier Martel, géologue, directeur de l'exploration de la Société, est une personne qualifiée (au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers) et a examiné et approuvé les informations techniques contenues dans le présent communiqué de presse

