Gespeg Copper Resources signe une nouvelle lettre d'entente de 75 jours et annonce un placement privé d'unités et d'actions accréditives

26 sept. 2017

RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX CROISSANCE:GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg») Annonce la signature d'une lettre d'entente de 75 jours (la «convention») avec DNA Canada Inc. suivant la dernière lettre d'entente annoncée le 8 juin 2017.

La Société annonce qu'elle procédera à un placement privé de 13 333 333 unités de la Société (l' «unité») à 0,06 $ par unité et jusqu'à 6 250 000 actions ordinaires dans le capital de la Société (l' «Accréditive») à 0,08 $ par Accréditive pour un produit brut de 1 300 000 $ (le «placement»).

Chaque unité se composera d'une action ordinaire dans le capital de la Société (une «action») et la moitié d'un bon de souscription d'actions (chaque bon de souscription global, un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription donnera droit au porteur d'acheter une action ordinaire additionnelle dans le capital de la Société au prix de 0,10 $ par action pour une période de 36 mois à compter de la clôture du placement.

À propos de Gespeg Copper Resources Inc.: Gespeg est une société d'exploration axée sur les métaux de base et les métaux précieux, en particulier dans des régions grossièrement sous-exploitée "Gaspésie et Mauricie. Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la Société est de créer de la croissance pour ses actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

