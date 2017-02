Gildan annonce qu'elle a complété l'acquisition de la marque American Apparel®

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX:GIL)(NYSE:GIL) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété l'acquisition de la marque American Apparel® ainsi que de certains actifs d'American Apparel, LLC (« American Apparel »). Le 10 janvier 2017, Gildan a remporté l'encan supervisé par le tribunal des faillites afin de faire l'acquisition de la marque American Apparel® ainsi que de certains actifs. La transaction était assujettie à l'approbation du tribunal des faillites et à des conditions de clôture habituelles.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants et spécialistes de la mise en marché de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil®, Comfort Colors®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Peds®, MediPeds® et Therapy PlusMC. La Société distribue également des chaussettes grâce à une licence exclusive pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États-Unis, et commercialise aussi une large gamme de produits grâce à une licence mondiale pour la marque Mossy Oak®. La Société distribue ses produits au sein du secteur des vêtements imprimés aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Sur le marché de la vente au détail, la Société vend ses produits à un large éventail de détaillants principalement situés aux États-Unis et au Canada et elle assure aussi la fabrication pour une sélection d'importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Ces installations sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide de ses clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente de détail. Gildan compte plus de 48 000 employés à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildan.com et au www.GildanAuthentique.com.