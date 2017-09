Gildan participera à la 16e conférence annuelle de l'Est pour les investisseurs institutionnels de la CIBC

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 21 sept. 2017) - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX:GIL)(NYSE:GIL) a annoncé que Rhodri J. Harries, premier vice-président, chef des services financiers et administratifs, participera à une discussion interactive le 27 septembre 2017, à 8 h 00 (HAE), dans le cadre de la 16e conférence annuelle de l'Est pour les investisseurs institutionnels de la CIBC qui aura lieu à Montréal, Québec.

Une transmission audio en direct de la discussion sera disponible sur le site Web de la Société, au http://www.gildancorp.com/fr/evenements. Une retransmission différée de la webdiffusion sera accessible après la conclusion de la présentation en direct. Vous pourrez y accéder au cours des 30 jours suivants la présentation, à l'adresse mentionnée ci-dessus.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fournisseurs et détaillants de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des t‐shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous‐vêtements, des chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, American Apparel®, Anvil®, Comfort Colors®, Alstyle®, Peds®, ainsi que les marques Secret®, Silks®, Kushyfood® et Therapy PlusMC. La Société possède également une licence pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États‐Unis, ainsi que des licences pour les marques Mossy Oak® et New Balance®. La Société distribue ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États‐Unis et au Canada, de même qu'en Europe, en Asie‐Pacifique et en Amérique latine. La Société commercialise également ses produits auprès d'un large éventail de détaillants principalement situés aux États‐Unis et au Canada. La Société assure aussi la fabrication pour une sélection d'importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie.

Gildan possède et gère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh, et qui sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide de ses clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente de détail. Gildan compte plus de 48 000 employés directs à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main‐d'oeuvre et d'environnement dans toutes ses installations. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles sur les sites Web de la Société, au www.gildancorp.com et au www.gildanauthentique.com.