Globex acquiert un important permis d'exploration sur une zone argentifère en Saxe, en Allemagne

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. est heureuse d'informer ses actionnaires que nous avons acquis un ensemble de propriétés de 36 km de long par 5 km de large, pour une superficie de 164 km2 (63,3 milles2) situé dans l'état de Saxe dans le sud-est de l'Allemagne. Le projet, ci-après nommé « le permis de Bräunsdorf », comprend la partie occidentale du fameux district minier argentifère de Freiberg qui a produit, sur une période d'environ 850 ans, quelques 5 700 tonnes d'argent, ainsi que du zinc et du plomb. La zone couverte par le permis de Bräunsdorf a produit, sur une période de 750 ans, au moins 882 tonnes d'argent (28,8 millions d'onces) dont la valeur actuelle dépasserait les 500 M$ américains (17,50 $US l'once). Ce permis couvre six importants camps miniers argentifères historiques ainsi que cinq camps plus petits ou potentiels. La production historique était le résultat d'une exploitation de surface jusqu'à une profondeur maximale de 580 m et la majeure partie de cette production provenait de zones peu profondes en raison des limites imposées par les méthodes d'extraction et par les niveaux des nappes phréatiques au cours de la longue période d'exploitation historique. La zone couverte par le permis est actuellement faiblement peuplée et la plupart des terres sont utilisées à des fins agricoles. Dix pour cent de la région est boisée. Des alluvions et du mort-terrain couvrent environ 50 % de la partie sud de la zone du permis de Bräunsdorf et environ 80 % de la partie nord. La météorisation s'étend jusqu'à 30 m de profondeur et la plupart des veines d'argent n'affleurent pas à la surface.

Les lois minières en Allemagne ressemblent à celles du Canada et comprennent des obligations clairement définies, comme la réalisation de programmes de travaux selon les règlements en vigueur et l'atteinte de certains seuils de dépenses. Les lois environnementales sont également similaires, en ce sens que l'exploration doit être effectuée dans le respect des zones protégées et des droits des propriétaires fonciers.

Le permis de Bräunsdorf est centré au-dessus d'un important système filonien hydrothermal (épithermal) de plus de 35 km de long par 1 à 5 km de large. Sur une période de 750 ans, de nombreux camps miniers historiques ainsi que des mines de moindre importance et des mines en développement, s'étendant de Bräunsdorf dans le sud-ouest à Scharfenberg au nord-est ont été exploitées pour en extraire de l'argent.

Globex a décidé d'acquérir l'important système filonien occidental du district de Freiberg, car nous estimons que c'est la zone qui présente le meilleur potentiel pour la découverte de ressources argentifères significatives. Historiquement, la région centrale du district de Freiberg a été explorée et exploitée plus en profondeur, généralement en suivant de petites veines à de plus grandes profondeurs. Plusieurs systèmes filoniens couverts par le permis de Bräunsdorf ont seulement été explorés ou exploités sur de faibles profondeurs et offrent par le fait même un plus grand potentiel de découvrir des ressources encore inexploitées, tant dans les zones d'anciens chantiers miniers que le long de minéralisation dans les nombreuses zones inexplorées couvertes de mort-terrain.

La minéralisation se répartit entre les assemblages épithermaux PRÉCOCES de haute et de basse température suivants :

À pyrite prédominante - Zn-Pb-Cu, Ag, ± Sn, ±W, ± Au À argent prédominant - Ag, Sb, faibles teneurs en Pb, Zn, Cu et ± Au À plomb prédominant - Pb-Ag, Zn-Cu, ± Au et dans les assemblages épithermaux TARDIFS de basse température qui se présentent sous les trois types principaux suivants : À baryte prédominante - Pb-Ag-Cu À baryte prédominante - Pb-Cu-Zn, ± Ag À baryte prédominante - Ag-Ni-Co-As-Bi, ± Cu

Nous croyons que le système de veines argentifères du permis de Bräunsdorf est dominé par des assemblages de minéraux épithermaux de plus basse température, ce qui pourrait indiquer que la minéralisation à haute teneur en argent s'étend peut-être davantage en profondeur que dans d'autres zones minières.

Chaque camp minier possède sa propre histoire. Par exemple, entre 1673 et 1862, le camp minier de Bräunsdorf a produit 112,5 t d'argent à partir de veines épithermales argentifères de basse température. Les veines pouvaient atteindre jusqu'à 4,2 m de largeur sur 2 600 m de longueur le long de la minéralisation et atteindre des profondeurs d'exploitation entre 250 et 290 m dans les sections centrales et sud et une exploitation à plus faible profondeur sur le kilomètre le plus au nord. La mine utilisait deux puits inclinés répartis sur 8 niveaux, le plus profond atteignant 281 m. Près de la surface, la veine principale s'étend sur environ 460 m le long de la minéralisation et au 8e niveau, celle-ci a une longueur de 300 m. Elle est constituée d'une seule veine qui se sépare ensuite en plusieurs embranchements disposés «en queue de cheval». Le système filonien pourrait se prolonger sur environ 7 km jusqu'au camp minier de Großvoigtsberg, mais cette possibilité n'a pas été vérifié en raison de l'épaisse couverture de mort-terrain. Des teneurs de minerai atteignant jusqu'à 4,3 kg/t Ag (4 300 g/t Ag) ont été rapportées.

D'autres camps miniers, dont l'historique de production est incomplet, sont couverts par le permis de Bräunsdorf, notamment :

Halsbrücke (Großschirma) - 319,6 t Ag, 46 381 t Pb, 370 t Cu, 3 000 t baryte, 341 t fluorite. Reichenbach et Grauer Wolf (potentiels) - inconnu Großvoigtsberg - 31,5 t Ag Hohentanne - 10,0 t Ag Kleinvoigtsberg - 192,8 t Ag Obergruna - 159,0 t Ag + Cu et Zn Siebenlehn - 0,77 t Ag Munzig - 0,89 t Ag Scharfenberg - 55 t Ag, 1 907 t Pb

En plus du potentiel argentifère du permis de Bräunsdorf, la zone présente un potentiel d'exploration pour le zinc et le plomb, en particulier dans les camps miniers de Scharfenberg, Munzig, Kleinvoigtsberg, Großvoigtsberg et Obergruna. Il y a également un potentiel pour les sous-produits d'étain (Sn), de cuivre (Cu) et de zinc (Zn) associés à du graphite, de la baryte et de la fluorite, principalement entre Bräunsdorf et Obergruna.

Comme les actionnaires l'auront peut-être deviné, en raison de la longue période d'exploitation minière ainsi que de l'absence de données complètes concernant l'historique de la production, il est pratiquement impossible de connaître la production minière totale de la zone couverte par le permis de Bräunsdorf; toutefois, il s'agit clairement d'une région minière d'importance. Les travaux historiques étaient limités par les méthodes d'exploration et d'exploitation rudimentaires de l'époque, de même que par les méthodes d'extraction de l'eau requises pour assécher les mines ainsi que par la complexité des procédés métallurgiques et des méthodes de récupération. Globex utilisera des méthodes modernes pour procéder à l'exploration de la zone couverte par le permis de Bräunsdorf dès qu'une compilation de l'ensemble des données historiques disponibles aura été effectuée.

Des informations historiques et géologiques seront bientôt disponibles sur le site Web de Globex au www.globexmining.com.

Le présent communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Globex, en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NI 43-101, avec la contribution de recherches de Matthias Jurgeit, géologue européen (EurGeol).

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

