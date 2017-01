Globex recoupe une large intersection aurifère près de la surface à potentiel de fosse

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC.(TSX:GMX)(FRANCFORT:G1MN)(STUTTGART:G1MN)(BERLIN:G1MN)(MUNICH:G1MN)(XETRA:G1MN)(OTCQX:GLBXF)

Le 18 janvier 2017, Globex a annoncé les résultats d'analyses du forage FS-16-35 réalisé sur la propriété minière aurifère Francoeur et Arntfield située à l'ouest de Rouyn-Noranda que Globex détient à 100%. Les résultats d'analyses rapportés étaient de 4,64 g/t Au sur 8 m incluant 8,01 g/t Au sur 4 m à une profondeur verticale de 90 m. L'épaisseur vraie est estimée à approximativement 55% de l'intersection forée.

Globex mentionnait, dans ce communiqué de presse, qu'une large enveloppe aurifère à basse teneur pouvait circonscrire la zone aurifère à haute teneur. Les nouveaux résultats d'analyses de l'échantillonnage additionnel effectué sur la carotte confirment l'intersection d'une très large enveloppe aurifère à basse teneur :

De (m) À (m) Longueur carotte

(m) Épaisseur vraie

(m) Épaisseur vraie

(ft) Or g/t 37,0 111,0 74,0 40,19 132 1,19

La nouvelle zone aurifère à basse teneur est large et près de la surface et n'avait jamais été identifiée ou analysée auparavant lors des programmes d'exploration. Globex étudie présentement les données historiques dans le secteur de la zone intersectée afin d'élaborer un programme d'exploration visant à définir le potentiel pour développer un dépôt aurifère à basse teneur et grand volume similaire à ce type de mines présentes en Abitibi.

La propriété minière aurifère Francoeur, ancien site producteur aurifère, a été acquise en 2016 et est détenue à 100% par Globex. La propriété comprends la mine aurifère Francoeur et la mine aurifère Arntfield et plus de 7 km le long de la faille Francoeur-Wasa comprenant plusieurs zones aurifères intersectées dans les forages historiques. La propriété comprend également des infrastructures tels qu'un édifice de bureau moderne, un atelier de machinerie, une carothèque, un chevalement, etc. ainsi que de l'équipement tel qu'un treuil, des bennes etc. De plus, la mine Francoeur possède en profondeur une ressource Mesurée et Indiquée de 320 000t @ 6,47 g/t Au (66 600 oz Au) et Présumée de 18 000 t @ 7,17 g/t Au (4 150 oz Au) dans les niveaux inférieures de la mine accessibles par plusieurs galeries (Source : site web de Mines Richmont-Réserves et Ressources Minérales datées du 31 décembre 2015). Cette ressource n'a pas été révisée pour Globex par une « personne qualifiée » selon la norme canadienne 43-101, elle est considérée par Globex comme une estimation historique.

Pour plus d'informations au sujet de l'acquisition de la propriété minière aurifère Francoeur et Arntfield, veuillez vous référer au site web de Globex www.globexmining.com et aux communiqués de presse datés le 3 mars 2016 et le 28 juillet 2016 (anglais).

Les échantillons sciés de carotte ont été analysés pour l'or par le Laboratoire Accurassay de Rouyn-Noranda, Québec. Un programme du contrôle de la qualité, mis en place par Globex, fut appliqué à tous les échantillons. Celui-ci comprend l'insertion d'un matériel de référence certifié ou d'un échantillon stérile ou d'un duplicata tous les 10 échantillons. Les échantillons sont concassés à 70% passant une maille de 10 mesh, puis les sous échantillons de 500 grammes sont pulvérisés à 85% passant une maille de 200 mesh. L'analyse aurifère se fait par pyroanalyse sur un échantillon de pulpe de 30 grammes et complétée par absorption atomique. Les échantillons retournant une valeur aurifère supérieure à trois grammes par tonnes (3 g/t Au) sont ré-analysés par pyroanalyse et complétés par méthode gravimétrique.

M. Jack Stoch, P. Géo., président et chef de la direction en sa capacité de «personne qualifiée» selon la norme NI 43-101, a rédigé ce communiqué de presse.

