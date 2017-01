Globex recoupe une nouvelle zone aurifère à la mine Francoeur

ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (TSX:GMX)(FRANKFORT:G1M)(STUTTGART:G1M)(BERLIN:G1M)(MUNICH:G1M)(XETRA:G1M)(OTCQX:GLBXF) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu les résultats d'analyses d'un forage réalisé sur notre propriété minière aurifère Francoeur, située 25 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, au Québec.

Le sondage FS-16-35 a recoupé 4,64 g/t Au sur 8 m de 99 à 107 m y compris 8,01 g/t Au sur 4 m de 100 à 104 m (0,14 oz/t Au sur 26,25 pieds entre 324,8 pieds et 351,1 pieds y compris 0,23 oz/t Au sur 13,12 pieds de 328,1 à 341,2 pieds). La largeur vraie est d'approximativement 55 % de la largeur de l'intersection forée. L'intersection aurifère survient à une profondeur verticale d'environ 90 m (295 pieds) sous la surface dans de la diorite altérée et fracturée et des roches volcaniques mafiques avec des altérations en carbonate/silice/hématite.

Une deuxième série d'analyse a été réalisée afin de caractériser une potentielle enveloppe aurifère à faible teneur entourant l'intersection décrite ci-dessus. Les résultats de cet échantillonnage ont amené Globex à faire analyser le reste de la carotte. Lorsque les résultats de ces analyses seront connus, Globex émettra un second communiqué de presse qui traitera de la zone à faible teneur de plus grande dimension qui pourrait s'avérer une cible économique pour une exploitation à ciel ouvert.

Les analyses ont été réalisées par Accurassay, à Rouyn-Noranda, au Québec, par pyroanalyse standard. Les détails quant aux méthodes d'analyse utilisées sont disponibles sur le site Web de Globex au www.globexmining.com.

La carotte a été découpée et son traitement supervisé par Benjamin Mougin, P.Geo. M. Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Globex, a rédigé ce communiqué de presse en sa capacité de « personne qualifiée » selon la norme canadienne 43-101.

