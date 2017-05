Golf des Forges acheté par La Grande Maison Younan Collection

Zaya S. Younan renforce son groupe de villégiatures de luxe avec un deuxième terrain de golf

NIORT, FRANCE--(Marketwired - 10 mai 2017) - La Grande Maison Younan Collection a acheté le Golf des Forges, un parcours de golf de 27 trous sur 110 hectares près de Niort, dans le sud-ouest de la France. Le vendeur était une filiale du groupe hollandais, Forges Golf SARL et Blue Green, une société européenne d'exploitation de golfs, continuera de gérer le parcours en location-gérance.

Selon Zaya S. Younan, président-directeur général de la Younan Collection et de Younan Properties, le Golf des Forges est une acquisition importante pour le jeune groupe, en raison de sa proximité avec les autres châteaux-hôtels de la Younan Collection et de ses qualités touristiques. "Ce parcours est joliment aménagé et situé à une courte distance en voiture de deux de nos propriétés: l'hôtel Saint-Martin et du Château du Petit Chêne. En plus des trois parcours de neuf trous, nous offrirons aux invités la possibilité de rester dans l'une des cinq villas luxueuses situées autour de la

propriété."

Le Golf des Forge, qui tient son nom du château du 19ème siècle situé sur la même ville, bénéficie d'une conception unique et offre aux golfeurs, quel que soit leur niveau de jeu, la possibilité de jouer trois parcours de neuf trous. Dessiné par l'architecte Bljord Ericksson, le Golf des Forges convient aux débutants comme aux joueurs expérimentés. Bien qu'il existe des points communs entre les parcours avec leurs bunkers renforcés, terrains accidentés et obstacles d'eau, ils offrent une variété telle que le Golf des Forges constitue une expérience stimulante.

Les trois parcours varient en topographie et en difficulté et sont conçus de sorte que deux peuvent être joués pour une expérience complète de par 72. Le Golf des Forges comprend un pratice et un putting, mais aussi un magasin professionnel pleinement achalandé, un clubhouse, un restaurant, une piscine et un terrain de tennis sur place. Les leçons individuelles ou en groupe sont proposées et les débutants sont encouragés à adhérer à l'Ecole de Golf, un programme annuel pour les jeunes de la région. Le Golf des Forges est l'un des terrains les plus populaires de la région et bénéficie d'une clientèle internationale venant de toute l'Europe.

La Grande Maison Younan Collection est la filiale internationale de l'entreprise Younan Properties et est à la tête d'un groupe spécialisé dans l'acquisition de châteaux historiques et de terrains de golf, de spa et de villégiature de luxe dans toute l'Europe. Fondée en 2015, la Younan Collection possède et gère le Château de Beauvois, l'hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieure, le Château du Petit Chêne et le Golf du Petit Chêne. Pour des informations ou des réservations, cliquez sur le lien à la Younan Collection ou envoyez un courriel à info@younancollection.com.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/9/11G138379/Images/Golf_les_Forges_France_Aerial_One-ec53bd82e6079ee0a819ff8338b344b1.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/9/11G138379/Images/Golf_les_Forges,_France_Aerial_Two-66ce59313a7e94b19f67671a4376d14d.jpg