Goodfellow annonce ses résultats pour l'exercice terminé le 30 novembre 2016

DELSON, QUEBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Goodfellow inc. (TSX:GDL) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour les douze mois clos le 30 novembre 2016. La Société a déclaré perte nette de 12,1 millions $ ou 1,42 $ par action au cours de l'exercice 2016 comparativement à un bénéfice net de 8,6 millions $ ou 1,01 $ par action à l'exercice précédent. Pour les trois mois terminés le 30 novembre 2016, la Société a déclaré une perte nette de 11,2 millions $ ou 1,31 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,0 million $ ou 0,23 $ par action l'an dernier. Les ventes consolidées au cours de l'exercice 2016 se sont établies à 565,2 $ millions de dollars pour les douze mois comparativement à 539,0 $ millions de dollars à l'exercice précédent. Les ventes consolidées au quatrième trimestre de l'exercice financier 2016 ont totalisé 130,7 millions $ comparativement à 135,2 millions $ pour la même période l'an dernier.

COMMUNIQUE SPÉCIAL

Cette perte considérable est le résultat d'une implantation très difficile d'un système ERP. Malheureusement, le système a tardé à fournir à la direction de l'information de qualité tel qu'anticipée. Quoique la compagnie ait cru que la situation s'améliorait au cours de l'année, ce n'est seulement qu'en décembre 2016 et janvier 2017 que les effets catastrophiques sont apparus.

Le 17 janvier 2017, un changement à la direction de l'entreprise a été effectué, et ainsi j'ai été nommé président et toute l'énergie et les mesures nécessaires mises en place à cet instant ont contribué énormément à corriger les problèmes. Les activités transactionnelles du système fonctionnent adéquatement dans toutes les succursales et les applications de base s'améliorent. La situation en 2016 a été combinée avec le bouleversement de notre commerce de bois traité lors de la formation de la coentreprise TLGI avec le Groupe Lebel. Cette transformation structurelle est maintenant réexaminée et des changements précis seront nécessaires. Une revue complète de l'inventaire dans toutes les succursales et un gel immédiat des achats non essentiels sont les mesures entreprises immédiatement après le 17 janvier 2017. Notre objectif étant de réduire les inventaires totaux de 10 à 15%. Une initiative majeure de ventes est en cours afin d'atteindre cet objectif.

De plus, une réduction significative de nos effectifs est en cours à tous les niveaux. Toutes les dépenses non essentielles sont révisées actuellement. Des résultats rapides sont observés suite aux actions entreprises. D'autres initiatives pour réduire les coûts seront requises dans les mois à venir. Toutes les mesures nécessaires ont été adoptées afin d'assurer que la compagnie retrouve son rendement historique d'ici la fin de l'exercice financier de 2017.

Richard Goodfellow, notre président de 1988 à 2014, a été engagé en tant que conseiller principal afin de m'aider dans la reconstruction et l'évaluation de la situation actuelle. Sa présence a grandement aidé à rétablir la confiance des employés dans le futur de la compagnie. Des mesures précises sont prises afin de rétablir la profitabilité à court terme.

Les conditions hivernales historiques se continuent tout au long du T1, mais nous avons des attentes positives pour plusieurs de nos secteurs d'affaires au printemps. Nous nous attendons à voir les effets positifs de toutes les mesures entreprises d'ici la fin du T2 à la fin de mai.

Patrick Goodfellow, Président et chef de la direction

Goodfellow inc. est l'un des plus grands manufacturiers et distributeurs indépendants de produits de bois et de planchers de bois franc au Canada. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes terminées le 30 novembre 2016 et 2015 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 30 novembre

2016 30 novembre

2015 $ $ Chiffre d'affaires 565 173 538 975 Charges Coût des ventes 483 885 435 960 Frais de vente et charges administratives et générales 93 942 88 559 Charges financières nettes 3 640 2 582 581 467 527 101 (Perte) Bénéfice avant l'impôt sur le résultat (16 294 ) 11 874 Impôt sur le résultat (4 189 ) 3 252 (Perte) Bénéfice net (12 105 ) 8 622 Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net Réévaluation des obligations au titre des prestations définies (actifs), net d'une récupération des impôts de 1 070 $ (2015 - déduction de 1 099 $)

(2 750

)

2 969 Total aux éléments du résultat global (14 855 ) 11 591 (Perte) Bénéfice net par action - De base et dilué (1,42 ) 1,01

GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Au Au 30 novembre 30 novembre 2016 2015 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 703 965 Clients et autres débiteurs 64 255 65 670 Impôts à recouvrer 6 598 - Stocks 115 391 97 665 Charges payées d'avance 4 863 4 156 Total des actifs courants 191 810 168 456 Actifs non courants Immobilisations corporelles 38 693 36 146 Actifs incorporels 5 428 2 667 Actif au titre des régimes à prestations définies 2 234 4 812 Investissement dans une coentreprise 3 403 - Total des actifs non courants 49 758 43 625 Actifs totaux 241 568 212 081 Passifs Passifs courants Dette bancaire 94 113 46 781 Fournisseurs et autres créditeurs 30 721 29 762 Impôt sur le résultat à payer - 1 595 Provision 963 1 112 Partie courante de la dette à long terme 136 113 Total des passifs courants 125 933 79 363 Passifs non courants Provision 475 477 Dette à long terme 126 - Impôt sur le résultat différé 3 296 4 141 Obligation au titre des régimes à prestations définies 1 045 - Total des passifs non courants 4 942 4 618 Passifs totaux 130 875 83 981 Capitaux propres Capital social 9 152 9 152 Résultats non distribués 101 541 118 948 110 693 128 100 Passifs et capitaux propres totaux 241 568 212 081

GOODFELLOW INC. Tableaux consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes terminées le 30 novembre 2016 et 2015 (en milliers de dollars) 30 novembre

2016 30 novembre

2015 $ $ Activités opérationnelles (Perte) Bénéfice net (12 105 ) 8 622 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement 3 850 3 026 Charge de désactualisation de la provision 52 53 (Diminution) Augmentation de la provision (202 ) 84 Charge d'impôt sur le résultat (4 189 ) 3 252 Gain sur disposition d'immobilisations corporelles - (26 ) Charges d'intérêts 2 392 1 555 Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges (197 ) (474 ) Quotepart des profits de la coentreprise (403 ) - (10 802 ) 16 092 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (16 054 ) (7 859 ) Intérêts payés (2 482 ) (1 659 ) Impôt sur le résultat payé (4 663 ) (2 146 ) (23 199 ) (11 664 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (34 001 ) 4 428 Activités de financement Augmentation nette de l'emprunt bancaire 2 000 5 500 Augmentation des acceptations bancaires 45 500 - Augmentation de la dette à long terme 369 51 Remboursement de la dette à long terme (780 ) (858 ) Dividendes payés (2 552 ) (2 977 ) 44 537 1,716 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (2 970 ) (2 101 ) Augmentation des actifs incorporels (2 865 ) (2 216 ) Produit de disposition d'immobilisations corporelles - 96 Acquisitions d'entreprise, net de l'encaisse acquise (4 795 ) - (10 630 ) (4 221 ) (Sorties) Entrées nettes de trésorerie (94 ) 1 923 Situation de trésorerie au début de l'exercice (1 816 ) (3 739 ) Situation de trésorerie à la fin de l'exercice (1 910 ) (1 816 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 703 965 Découvert bancaire (2 613 ) (2 781 ) (1 910 ) (1 816 )