Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre se terminant le 31 mai 2017

DELSON, QUÉBEC--(Marketwired - 4 juillet 2017) - Goodfellow inc. (TSX:GDL) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 31 mai 2017. Pour les trois mois se terminant le 31 mai 2017, la Société a déclaré une perte nette de (0,5) million $ ou (0,07) $ par action. Les ventes consolidées pour les trois mois clos le 31 mai 2017 ont totalisé 139,6 millions $. Pour le mois de mai 2017, la Société a déclaré un bénéfice net de 0,845 million $ ou 0,10 $ par action. Les ventes consolidées pour le mois de mai 2017 étaient de 52,1 millions $. Le BAIIA pour le mois de mai 2017 était 1,940 million $ et le BAIIA pour le T2 était de 1,312 million $. Pour les six mois se terminant le 31 mai 2017, la Société a déclaré une perte nette de (5,9) millions $ ou (0,70) $ par action. Les ventes consolidées pour les six mois terminés le 31 mai 2017 étaient de 253,1 millions $.

RAPPORT SPÉCIAL

Résultats T2

Les initiatives prises dans la deuxième moitié du premier trimestre ont commencé à montrer des bénéfices au deuxième trimestre. Le coût des produits vendus a été réinitialisé pour intégrer tous les frais de transport et donner à la direction l'information nécessaire pour accroître la marge bénéficiaire brute de Goodfellow. La réduction du personnel s'est poursuivie dans la première moitié du T2, principalement à Delson, pour rétablir l'équilibre des effectifs. La vente d'inventaire obsolète est demeurée une préoccupation prioritaire au cours des mois de mars et d'avril. La liquidation agressive de notre inventaire obsolète, ainsi que de lourdes restrictions sur les stocks entrants ont entraîné des pertes importantes en mars et en avril. Le 1er mai, la Société avait ramené son inventaire à un niveau raisonnable lui permettant le réapprovisionnement de produits recherchés et d'aller de l'avant. Les niveaux cruciaux des marges bénéficiaires sont rétablis selon les normes historiques, malgré la marge bénéficiaire du bois traité sous pression compromise, et nous ressentons les effets des mesures de réduction de coûts implantées. Les équipes de vente ont démontré une grande résilience dans la reprise de la part de marché et le rétablissement de la fidélisation de la clientèle. Les résultats de mai démontrent que la Société est plus proche de la normalité. Pourtant, beaucoup de travail reste à faire. Il y a une vision plus claire maintenant à travers l'entreprise de notre succès futur.

Mise à jour TLGI co-entreprise

D'un commun accord, la dissolution de la coentreprise de bois traité a eu lieu le 31 mai comme prévu. La garantie de la Société de 6,5 millions $ liée à la ligne de crédit avec la BN a été relâchée et Goodfellow est garanti de recouvrer son investissement initial de 3,0 millions $.

Perspectives

La Société poursuit sa stratégie ciblée visant une croissance continuelle des marges bénéficiaires et traite tous les éléments d'inventaire obsolète. Les lignes de produits sont en cours de révision afin d'allouer correctement les dollars précieux d'inventaire et de définir un parcours positif conduisant à notre vente annuelle d'entrepôt le 15 août à Delson et le 17 août à Campbellville.

Goodfellow inc. est un distributeur de bois et matériaux de construction et de produits de planchers en bois franc. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois et six mois terminées le 31 mai 2017 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités Trois mois terminés

le 31 mai 2017 Six mois terminés

le 31 mai 2017 $ $ Chiffre d'affaires 139 641 253 131 Charges Coût des ventes 119 585 218 688 Frais de vente et charges administratives et générales 19 701 40 719 Charges financières nettes 1 072 2 024 140 358 261 431 Perte avant l'impôt sur le résultat (717 ) (8 300 ) Impôt sur le résultat (176 ) (2 358 ) Total aux éléments du résultat global (541 ) (5 942 ) Perte nette par action - De base et dilué (0,07 ) (0,70 )

GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au 31 mai 30 novembre 2017 2016 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 1 841 703 Clients et autres débiteurs 86 625 64 255 Impôts à recouvrer 9 564 6 598 Stocks 101 074 115 391 Charges payées d'avance 4 490 4 863 Total des actifs courants 203 594 191 810 Actifs non courants Immobilisations corporelles 37 512 38 693 Actifs incorporels 5 263 5 428 Actif au titre des régimes à prestations définies 2 233 2 234 Investissement 3 524 3 403 Total des actifs non courants 48 532 49 758 Actifs totaux 252 126 241 568 Passifs Passifs courants Dette bancaire 86 586 94 113 Fournisseurs et autres créditeurs 54 784 30 721 Provision 929 963 Partie courante de la dette à long terme 125 136 Total des passifs courants 142 424 125 933 Passifs non courants Provision 500 475 Dette à long terme 64 126 Impôt sur le résultat différé 3 296 3 296 Obligation au titre des régimes à prestations définies 1 091 1 045 Total des passifs non courants 4 951 4 942 Passifs totaux 147 375 130 875 Capitaux propres Capital social 9 152 9 152 Résultats non distribués 95 599 101 541 104 751 110 693 Passifs et capitaux propres totaux 252 126 241 568

GOODFELLOW INC. Tableaux consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois et six mois terminées le 31 mai 2017 (en milliers de dollars) Non audités Trois mois

terminés le

31 mai 2017 Six mois

terminés

le 31 mai 2017 $ $ Activités opérationnelles Perte nette (541 ) (5 942 ) Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement 957 1 906 Charge de désactualisation de la provision 13 25 Diminution de la provision (3 ) (33 ) Charge d'impôt sur le résultat (176 ) (2 358 ) Perte sur disposition d'immobilisations corporelles 1 13 Charges d'intérêts 782 1 474 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 31 47 Quotepart des profits de la coentreprise 82 (121 ) 1 146 (4 989 ) Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement 534 16 401 Intérêts payés (807 ) (1 492 ) Impôt sur le résultat payé (52 ) (608 ) (325 ) 14 301 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 821 9 312 Activités de financement Augmentation nette de l'emprunt bancaire 11 000 - Diminution nette des acceptations bancaires (8 000 ) (8 000 ) Remboursement de la dette à long terme (30 ) (73 ) 2 970 (8 073 ) Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (191 ) (401 ) Augmentation des actifs incorporels (133 ) (222 ) Produit de disposition d'immobilisations corporelles 23 49 (301 ) (574 ) Entrées nettes de trésorerie 3 490 665 Situation de trésorerie au début de l'exercice (4 735 ) (1 910 ) Situation de trésorerie à la fin de l'exercice (1 245 ) (1 245 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 1 841 1 841 Découvert bancaire (3 086 ) (3 086 ) (1 245 ) (1 245 )