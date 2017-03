Goodfellow annonce un changement au poste de chef des finances le 3 mars 2017

DELSON, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - Goodfellow inc. (TSX:GDL) annonce aujourd'hui que Monsieur Pierre Lemoine n'est plus à l'emploi de la compagnie en vigueur immédiatement. Monsieur Pierre Lemoine occupait le poste de chef des finances de Goodfellow inc.

Goodfellow inc. est l'un des plus grands manufacturiers et distributeurs indépendants de produits de bois et de planchers de bois franc au Canada. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX:GDL).