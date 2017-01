Goodfellow annonce un changement au poste de Président et chef de la direction

DELSON, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Goodfellow inc. (TSX:GDL) (« Goodfellow » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que M. Patrick Goodfellow, Vice-président, Bois-Franc, a été promu au titre de Président et chef de la direction de la Société.

M. Denis Fraser quitte aujourd'hui ses fonctions de président et chef de la direction de la Société.

« Au nom du conseil d'administration de la Société, nous aimerions remercier M. Fraser pour ses efforts et son dévouement au cours des deux dernières années. Nous lui souhaitons du succès dans ses projets futurs » a dit M. Claude Garcia, Président du conseil de Goodfellow.

« M. Patrick Goodfellow a dirigé la division Bois Franc depuis les dix dernières années et le conseil considère qu'il est la bonne personne pour diriger la Société dans ses efforts pour renouer avec la profitabilité » a ajouté M. Claude Garcia.

À PROPOS DE GOODFELLOW

Goodfellow inc. est l'un des plus grands manufacturiers et distributeurs indépendants de produits de bois et de planchers de bois franc au Canada. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

