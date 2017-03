Goodyear présente le concept pneu IntelliGrip Urban : un pneu intelligent pour les flottes urbaines du futur

Le pneu concept Goodyear IntelliGrip Urban vise à améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique, en proposant des solutions aux flottes urbaines de véhicules électriques autonomes de la future génération

GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 7 mars 2017) - Au Salon International de l'Automobile de Genève 2017, Goodyear présente ce qui pourrait être le pneu du " futur proche ". Le concept pneu IntelliGrip Urban a été développé pour la future génération de véhicules autonomes électriques en auto-partage dans les villes ou agglomérations.

Le transport à la demande - ou l'auto partage - en alternative aux taxis, voitures de locations ou à la conduite telle qu'on la connait aujourd'hui, ne concerne pas seulement les " millennials ". Les aspects pratiques de l'immédiateté, de la localisation et du paiement sont attrayants pour tout le monde et mettent ces services d'auto-partage à la mode. L'engouement pour la vie urbaine crée un environnement idéal pour l'adoption de ces nouveaux modes de transport.

"Dédié aux véhicules du futur pour les villes, les caractéristiques du pneu concept Goodyear visent à maximiser la longévité et l'efficacité énergétique. C'est vital pour les fournisseurs de " la mobilité à la demande " afin d'améliorer la mobilité de leurs clients" commente Jean-Claude Kihn, président de Goodyear Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Grâce à sa technologie avancée de capteurs dans le pneu, le Goodyear IntelliGrip Urban, est un pneu intelligent. Il assiste les systèmes de contrôle des véhicules autonomes et améliore la sécurité des passagers. Le pneu concept ressent la route et les conditions météorologiques. En recueillant ces informations essentielles et en les communiquant directement au système informatique du véhicule, il lui permettra d'optimiser la vitesse, le freinage, la tenue de route et la stabilité.

Les futures générations de flottes de véhicules autonomes vont évoluer dans un environnement complexe, avec les autres véhicules, conducteurs, piétons et des données provenant de tous les éléments composants l'internet des objets (IdO). Des pneus comme le Goodyear IntelliGrip Urban pourront jouer un rôle clé dans l'évolution de cet écosystème.

La forme du pneu "tall & narrow'" (haut et étroit) - déjà utilisée aujourd'hui - réduit la résistance au roulement et augmente l'efficacité énergétique. Les véhicules électriques des flottes bénéficieront ainsi d'une autonomie accrue. La technologie des capteurs de l'IntelliGrip Urban devrait permettre d'identifier et de résoudre les problèmes liés à un pneumatique avant qu'ils n'arrivent.

Caractéristiques principales et avantages

L'IntelliGrip Urban devrait permettre aux flottes de contrôler leurs véhicules et leurs pneumatiques en temps réel, leur donnant un avantage compétitif tout en les aidant à augmenter leur profitabilité, grâce aux caractéristiques principales suivantes :

Technologie des capteurs dans le pneu aide les voitures autonomes à mieux appréhender les conditions de route, renforçant la sécurité des passagers et la tranquillité d'esprit. La flotte dans son ensemble peut bénéficier de l'échange d'information " pneu/véhicule " via le " Cloud ".

Technologie des capteurs dans le pneu aide les voitures autonomes à mieux appréhender les conditions de route, renforçant la sécurité des passagers et la tranquillité d'esprit. La flotte dans son ensemble peut bénéficier de l'échange d'information " pneu/véhicule " via le " Cloud ".

permet aux flottes d'identifier précisément et de résoudre les problèmes liés à un pneu, pouvant avoir un impact sur la sécurité, avant qu'ils n'arrivent. Une solution "tout-en-un" et facile à utiliser pour optimiser les performances des pneus et programmer la maintenance proactive aide à réduire le coût d'exploitation et améliore la longévité, l'efficacité et la durabilité de la flotte. La forme Haute & Etroite (Tall and Narrow) réduit la résistance au roulement du pneu pour améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie des véhicules électriques dans les agglomérations. Cette forme contribue également à améliorer la résistance à l'aquaplaning, ce qui a permis aux designers de Goodyear de diminuer le nombre de rainures du pneumatique, améliorant le potentiel kilométrique et réduisant les niveaux sonores.

La bande de roulement spécialement créée procure de l'adhérence aussi bien en hiver qu'en été, améliore la longévité et optimise l'efficacité des flottes.

A propos de Goodyear

Goodyear est l'un des principaux fabricants de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, aux Etats-Unis, fabrique des pneumatiques dans 48 usines réparties dans 21 pays. Présent dans presque tous les pays du monde, le groupe emploie environ 66 000 personnes. Ses deux centres d'innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société et à Colmar-Berg au Luxembourg conçoivent et développent des produits et services à la pointe de l'innovation, qui sont pour la plupart devenus des standards.

