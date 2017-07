Green Shield Canada dévoile le nom des bénéficiaires des subventions du Programme des dons communautaires pour 2017

Le Programme des dons communautaires offre du financement à des organismes qui améliorent la vie des Canadiens marginalisés

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Green Shield Canada (GSC) a dévoilé aujourd'hui la liste des bénéficiaires des subventions de son Programme des dons communautaires pour 2017. Mis en œuvre dans le cadre de la stratégie quinquennale progressive et axée sur les résultats du Programme de soins de première ligneMC de GSC, le Programme des dons communautaires fournit un financement vital à des organismes communautaires et sans but lucratif qui procurent des services de soins de santé ainsi que des ressources pour améliorer la vie des Canadiens non assurés ou sous-assurés. Cette année, le programme continuera à faciliter l'accès aux soins dentaires, soins de la vue et médicaments d'ordonnance ainsi qu'à l'accompagnement en soins de santé (y compris la gestion thérapeutique et les services de consultation en santé mentale) aux Canadiens qui, à défaut de ce programme, en seraient peut-être privés.

« Nous sommes heureux d'annoncer le nom des bénéficiaires des subventions de notre Programme des dons communautaires pour 2017, a déclaré Steve Moffatt, chef, Croissance stratégique, de GSC. Ces projets, qui mettent cette année un accent particulier sur les soins buccodentaires, permettront à des personnes marginalisées d'avoir accès aux services de soins dentaires et de santé dont elles ont besoin pour améliorer leur qualité de vie. »

GSC subventionne 23 organismes qui fournissent des services de soins buccodentaires, gestion thérapeutique ou consultation en santé mentale. Tous les organismes bénéficiaires offrent des soins de première ligne tout en jouant le rôle d'« intervenant-pivot » en mettant en relation les personnes concernées avec des services de soutien complémentaires, notamment : emploi, éducation, logement, alimentation et autres enjeux sociaux déterminants de la santé.

Les organismes bénéficiaires de cette année soutiennent les cinq principes fondamentaux de la stratégie du Programme de soins de première ligne de GSC, qui reflète les objectifs globaux de GSC. Ces principes sont les suivants : 1) tous les Canadiens devraient avoir accès à des soins de santé; 2) le système de soins de santé canadien devrait être abordable et viable; 3) les Canadiens devraient être encouragés à assumer la prise en charge et la responsabilité de leur santé; 4) les différents intervenants, c'est-à-dire le secteur public, le secteur privé et les citoyens, ont tous un rôle à jouer dans la prestation des soins de santé; 5) nous devons favoriser les pratiques exemplaires, la transparence et la responsabilisation dans la prestation des soins de santé.

Le programme Open Doors for Youth du Atlantic Wellness Community Center (AWCC) offre des soins en santé mentale ponctuels et gratuits aux jeunes de 12 à 21 ans;

Le programme Emergency Shelter du Calgary Women's Emergency Shelter (CWES) fournit de services d'intervention en cas de crise pour les femmes et leurs enfants qui ont besoin d'hébergement dans un environnement sûr et accessible après avoir mis fin à des relations abusives;

Le programme de santé dentaire de Connexions Nord, un programme de TakingITGlobal, fournit des services éducatifs immersifs et interactifs aux communautés autochtones et inuites éloignées grâce à des communications vidéo bidirectionnelles en haute définition et à des technologies de collaboration;

La CUPS Dental Extraction Clinic de la Calgary Urban Project Society (CUPS) aide les clients à faible revenu et sans abri à avoir accès aux services de soins dentaires dont ils ont besoin, fournit aux partenaires de la collectivité de l'information sur les ressources en matière de soins dentaires et sensibilise la communauté des soins dentaires à la pauvreté, tout en élargissant les partenariats communautaires;

La Clinique d'intervention directe en santé buccodentaire à l'intention des immigrants de la Dalhousie University Faculty of Dentistry offre gratuitement des soins d'hygiène dentaire aux clients de l'Immigration Services Association of Nova Scotia (ISANS);

La clinique de consultations sans rendez-vous Thrive de Family Service Regina Inc. offre des services gratuits de consultation en santé mentale qui se concentrent sur la santé mentale et les dépendances, la violence contre les femmes et les problèmes familiaux;

Le programme de santé buccodentaire de Gateway CHC du Gateway Community Health Centre a pour but d'améliorer la qualité des soins et résultats en matière de santé pour les personnes qui présentent un risque élevé de problèmes de santé buccodentaire, tout en réduisant la demande de services de soins immédiats;

Le projet Something to Smile About du Grand River Community Health Centre (GRCHC) offre des microprêts à des clients faisant partie de foyers à faible revenu ou sans assurance pour accroître l'accès aux soins dentaires;

Le projet Scarborough East Newcomer Mental Health Support (SENMHS) du Heritage Skills Development Centre (HSDC) vise à soutenir les nouveaux immigrants et réfugiés aux prises avec des problèmes de santé mentale grâce à des services tels que l'évaluation, consultation en santé mentale, séances de thérapie de groupe, intervention en cas de crise, soutien par les pairs et mise en relation avec d'autres services de santé;

Le programme de soins d'urgence à l'intention des jeunes sans-abri des Kennedy House Youth Services Inc. administre des foyers d'accueil collectifs et installations sécurisées pour les jeunes de 16 à 24 ans qui ont des besoins complexes et sont en situation de logement précaire;

Le programme d'intervention directe à l'intention des personnes d'origine moyen-orientale - Navigation des systèmes de soins dentaires du Neighbour to Neighbour Centre (N2N) administre un autobus de santé dentaire, qui offre ses services chaque semaine par l'entremise de la Santé publique. Le programme espère élargir son action auprès des personnes à faible revenu d'Hamilton en offrant aux personnes et familles un meilleur accès aux services de soins buccodentaires;

La Clinique de soins dentaires à l'intention des adultes à faible revenu du Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a pour but d'établir dans son district une clinique de soins dentaires accessibles pour les adultes à faible revenu;

Le projet Aurora Home de la Northern Alberta Home for Women Society (NAHWS) est une maison de transition de courte durée pour les femmes qui désirent se sortir de la prostitution de rue et celles qui sont à risque d'entrer dans le marché de la prostitution en raison de dépendances actives. Pendant sa transition, chaque femme reçoit de l'aide pour répondre à ses besoins médicaux, en soins dentaires et en santé mentale;

Le centre NorWest Youth Hub de NorWest Co-op Community Health Inc. est un nouveau centre intégré de services pour les jeunes à Winnipeg. Il offre un soutien en santé mentale (à la fois un soutien direct et un service d'aiguillage), des soins de santé primaires, des services de consultation en matière de dépendance, des services d'emploi pour les jeunes et des activités récréatives;

Le programme d'intervention directe et soutien à la santé de la Peers Victoria Resources Society a pour but d'augmenter le nombre de tests du VIH, de l'hépatite C et d'autres maladies infectieuses parmi les travailleurs du sexe de Victoria, en Colombie-Britannique, tout en offrant à ceux dont les tests sont positifs des services d'aiguillage pour accéder aux ressources et services de santé;

Le projet de soins dentaires à l'intention des résidents vulnérables de Toronto du Queen West - Central Toronto Community Health Centre (CHC) a mis sur pied quatre cliniques qui offrent des soins dentaires de première ligne abordables à la population vulnérable de Toronto;

Le Saul Sair Health Centre de la Siloam Mission est une clinique de services complets destinée à la communauté des sans-abri de Winnipeg. Le centre offre des services de soins dentaires, de la vue et de santé, des services de physiothérapie, chiropratique et soins des pieds de même que des consultations mobiles pour ceux qui en ont le plus besoin;

Le projet Living Well in Toronto de SKETCH a pour but de mettre les jeunes sans abri et marginalisés de Toronto en relation avec les fournisseurs de services de base de première ligne et consultation en santé mentale;

Le programme Street Feet de Sunshine House Inc. se concentre sur la santé des pieds et fournit des soins des pieds on ne peut plus nécessaires ainsi que des services d'aiguillage, notamment vers les services sociaux, aux sans-abri, personnes de la rue et celles qui vivent dans un logement précaire, dont la majorité s'identifie comme Autochtone;

La clinique de soins dentaires sans rendez-vous de la Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver est une clinique hebdomadaire gratuite où les clients peuvent recevoir une évaluation de leur santé buccodentaire ainsi qu'un nettoyage, de l'information sur la santé buccodentaire et un aiguillage vers d'autres services dentaires et sociaux complets;

Le programme de consultations et soutien à la santé mentale du Teresa Group fait la promotion de la dignité et du bien-être des enfants et de leur famille touchés par le VIH et le sida;

Le projet visant à bâtir des ressources locales pour prévenir et gérer les maladies mentales de Veith House fournit des ressources pour prévenir et gérer la maladie mentale en offrant des services de consultation et occasions de s'exprimer soi-même, participer à des activités récréatives et tisser des liens sociaux dans un seul lieu accessible;



Le projet de santé buccodentaire comme point de départ vers une santé globale de Waasegiizhig Nanaandawe'iyewigamig aura pour but d'aiguiller les patients ayant besoin de soins dentaires à un intervenant-pivot pour faciliter leur accès à la gamme complète de services de soins de santé primaires de l'organisme et son réseau de partenaires de la collectivité et de l'organisme.

