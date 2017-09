Greystone, Canderel et Canstone Acquisition de Constitution Square, Ottawa

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 12 sept. 2017) - Greystone Real Estate Strategy(1) (« Greystone »), l'un des meilleurs gestionnaires de l'immobilier au Canada(2), en partenariat avec Canderel (canderel.com), un leader national dans l'industrie immobilière canadienne et Canstone Realty Advisors, est heureux d'annoncer l'acquisition d'une participation de 100% dans Constitution Square (340-350-360 rue Albert), à Ottawa. Greystone sera le propriétaire majoritaire de ce complexe de bureaux et de magasins de première classe « AA » et certifié LEED Platine. Canderel agira à la fois en tant que gestionnaire immobilieret gestioncaire de la location; Canstone Realty Advisors agira en tant que gestionnaire d'actifs et fournira des services consultatifs.

Totalisant environ 1,06 million de pieds carrés de superficie locative nette dans trois tours de bureaux reliées par un podium commun, Constitution Square a été construit en trois phases entre 1986 et 2007. Il constitue le plus important et prestigieux complexe de bureaux de classe « AA » au centre-ville Ottawa, occupant l'entièreté d'un quadrilatère de 2,47 acres délimité par les principales artères du centre-ville; les rues Albert, Slater, Kent et Lyon. Cet emplacement privilégié offre un accès pratique à la colline du Parlement (à 8 minutes à pied), se trouve directement sur le Transitway (service de transport en commun rapide à haute fréquence) et se trouve à un pâté de rue du futur système Light Rail Transit LRT (Train Leger Rapide) via la station de la rue Lyon.

Ted Welter, directeur général et chef des placements, Investissements alternatifs, Greystone Managed Investments Inc., a déclaré au nom de leur clientèle institutionnelle pancanadienne, « Constitution Square représente une opportunité stratégique pour nos clients institutionnels et nous sommes extrêmement ravis que cette dernière acquisition améliore de façon importante notre position d'investissement dans la région d'Ottawa. Nous croyons que le centre-ville d'Ottawa bénéficiera de l'élan de la croissance actuellement en cours ».

« Nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de Greystone Managed Investments Inc. dans l'acquisition et la gestion du prestigieux complexe de bureaux d'Ottawa. Canderel a une longue et fière histoire avec Constitution Square, ayant participé au développement et à la gestion des deux premières phases du complexe. Nous sommes impatients de maintenir le haut niveau de service à la clientèle dont les locataires s'attendent, tout en introduisant de nouvelles initiatives pour améliorer de plus leur expérience à Constitution Square », a déclaré Daniel Peritz, vice-président principal de Canderel.

« Nous sommes ravis de la réussite de cette acquisition. La propriété correspond parfaitement à la volonté de notre groupe de posséder l'un des plus importants complexes de bureaux de catégorie AA d'Ottawa, offrant à la fois une stabilité de revenu avec un potentiel de croissance tangible », explique Trevor Blakely, PDG de Canstone Realty Advisors. « Nous croyons que le centre-ville d'Ottawa est prêt à être développé et Constitution Square profitera davantage de la proximité du nouveau Train Leger Rapide et du réaménagement futur de LeBreton Flats ».

À propos de Greystone

Fondé en 1988, Greystone Managed Investments Inc. est un gestionnaire privé d'investissement institutionnel canadien. Contrôlée par les employés, l'entreprise est l'un des plus importants gestionnaires d'argent du Canada (basé sur le rapport des gestionnaires de fonds les plus importants du Canada, décembre 2016) avec un actif sous gestion de 31 milliards de dollars (au 30 juin 2017). Greystone est un gestionnaire de classe multi-actifs ayant une expertise interne en titres à revenu fixe, en actions canadiennes, en actions américaines, en actions internationales, en immobilier, en hypothèques et en infrastructures. Greystone a son siège social à Regina, avec des bureaux à Toronto, à Winnipeg et à Hong Kong. Pour plus d'informations, visitez www.greystone.ca.

À propos de Canderel

Canderel est un important innovateur dans l'investissement immobilier, le développement et la gestion immobilière au Canada, avec une expertise dans les acquisitions, les locations, le marketing et la construction. Basé à Montréal avec des bureaux régionaux à Ottawa, à Toronto, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver, le portefeuille de gestion de l'entreprise est d'environ 22 millions de pieds carrés. Depuis sa création en 1975, Canderel a acquis, développé et géré des projets d'une valeur de plus de 10,5 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez www.canderel.com.

À propos de Canstone Realty Advisors

Canstone Realty Advisors est un groupe de conseil immobilier « d'achat » qui offre des services d'acquisition et de gestion d'actifs, principalement aux investisseurs institutionnels axés sur les actifs Core ou Core +. Les autres clients clés incluent de nombreux fonds de pension canadiens, des institutions canadiennes et des investisseurs privés à fort revenu et des investisseurs étrangers. Avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, le mandat de Canstone comprend une gamme complète de services, y compris l'approvisionnement, la négociation, la souscription, l'exécution, le financement et la gestion d'actifs.