Groupe Colabor dévoile ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016

FAITS SAILLANTS DE 2016

Retour à la rentabilité pour l'exercice 2016 et résultat opérationnel avant éléments non liés aux opérations courantes en hausse de 72,8 % à 18,8 M$

BAIIA ajusté de 30,3 M$, en augmentation de 15,1 % par rapport à l'exercice antérieur

Hausse de 5,0 M$ des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles qui atteignent 33,1 M$

Réduction de 68,1 M$ de la dette totale au cours de l'exercice qui est passée de 186,2 M$ à 118,1 M$, soit 3,9x le BAIIA ajusté des 12 derniers mois

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Hausse de 29,3 % du résultat opérationnel avant éléments non liés aux opérations courantes

BAIIA ajusté relativement stable à 9,1 M$

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles en hausse de 1,8 M$ pour atteindre 15,5 M$

Nomination de Michael Horgan au conseil d'administration de Colabor

Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguait aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016.

« Colabor conclut l'exercice 2016 sur des assises solides en vertu d'une exécution rigoureuse de son plan d'affaires. D'une part, le plan de rationalisation annoncé en début d'année, conjugué à une amélioration constante de notre performance opérationnelle, a donné lieu à une importante augmentation de la rentabilité d'exploitation. Par ailleurs, les opérations de recapitalisation conclues en octobre dernier, ainsi qu'une excellente gestion de notre fonds de roulement, ont assaini notre situation financière et nous procurent une plus grande flexibilité afin de poursuivre nos objectifs de croissance, » a mentionné Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor.

Faits saillants financiers Trimestres terminés les Exercices terminés les (en milliers de $, sauf les données par action) 31 déc. 2016 26 déc. 2015 31 déc. 2016 26 déc. 2015 Ventes1 432 543 431 912 1 399 435 1 390 597 BAIIA ajusté 9 092 9 301 30 267 26 304 Résultat opérationnel avant les éléments ci-dessous 5 578 4 314 18,758 10 853 Frais non liés aux opérations courantes 1 939 2 442 4 926 4 123 Charges de radiation d'actifs2 - 33 756 - 35 487 Résultat net (160 ) (29 314 ) 323 (33 764 ) Par action - de base et dilué ($) 0,00 (1,07 ) 0,04 (1,23 ) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles3 15 486 13 650 33 144 28 174 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation4 (de base, en milliers) 76 985 27 454 43 534 27 454

1 Au 31 décembre 2016, la Société a appliqué de façon anticipée la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les données de l'exercice antérieur ont été reclassées. 2 Incluant perte de valeur sur goodwill et immobilisations incorporelles. 3 Après la variation nette du fonds de roulement. 4 Au 31 décembre 2016, le nombre d'actions en circulation était de 102 107 832.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées pour la période de 119 jours terminée le 31 décembre 2016 se sont élevées à 432,5 M$, comparativement à 431,9 M$ pour la période de 112 jours terminée le 26 décembre 2015. Compte tenu du même nombre de jours, les ventes comparables ont diminué de 4,3 %.

Les ventes du segment Distribution se sont accrues de 2,3 % pour atteindre 318,8 M$, comparativement à 311,7 M$ un an plus tôt. Sur une base comparable, les ventes ont diminué de 2,6 %, alors que la perte d'un contrat d'approvisionnement en Ontario a été en partie compensée par la croissance soutenue de la division Norref.

Les ventes du segment Grossiste ont atteint 113,7 M$, en baisse de 5,4 % par rapport à 120,2 M$ lors de l'exercice antérieur. Sur une base comparable, les ventes ont fléchi de 8,6 % en raison d'un important recul des ventes de la division Décarie en partie attribuable à une forte déflation des prix du bœuf ainsi qu'à une intensification des pressions concurrentielles.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 9,1 M$, soit 2,10 % des ventes, par rapport à 9,3 M$, ou 2,15 % des ventes, au quatrième trimestre de 2015. La légère diminution reflète essentiellement les vives pressions concurrentielles dans le marché de la viande qui ont affecté la rentabilité de la division Décarie. Ce facteur a été partiellement compensé par l'effet favorable lié aux mesures de réduction des coûts définies dans le plan de rationalisation de Colabor ainsi qu'une meilleure performance de certaines divisions.

Reflétant une diminution des charges d'amortissement, et abstraction faite des frais non liés aux opérations courantes, le résultat opérationnel, soit avant charges financières et impôts, s'est amélioré de 29,3 % par rapport à l'exercice précédent, passant de 4,3 M$ à 5,6 M$. Colabor a conclu le quatrième trimestre de 2016 avec un résultat net de (0,2 M$), comparativement à (29,3 M$) l'année dernière.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016

Pour la période de 371 jours terminée le 31 décembre 2016, les ventes consolidées ont atteint 1,40 G$, comparativement à 1,39 G$ pour la période de 364 jours terminée le 26 décembre 2015. Sur une base comparable, les ventes ont affiché un recul de 0,7 %. Les ventes comparables du segment Distribution se sont accrues de 1,1 % sous l'impulsion de la croissance d'importants clients en Ontario et de la croissance soutenue de la division Norref, tandis que les ventes comparables du segment Grossiste ont diminué de 5,8 % en raison des conditions de marché affectant la division Décarie et du non-renouvellement d'un contrat de distribution à la division Boucherville au premier semestre de 2015.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 15,1 % pour se chiffrer à 30,3 M$, soit 2,16 % des ventes, comparativement à 26,3 M$, ou 1,89 % des ventes, un an plus tôt. Excluant les frais non liés aux opérations courantes, le résultat opérationnel s'est accru de 72,8 % pour atteindre 18,8 M$, comparativement à 10,9 M$ l'année dernière. En raison de cette amélioration de la rentabilité opérationnelle, l'exercice 2016 s'est soldé par un résultat net de 0,3 M$, contre une perte de (33,8 M$) en 2015.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 15,5 M$ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 13,7 M$ pour la même période en 2015. Cette amélioration de 1,8 M$ s'explique par une plus forte variation favorable du fonds de roulement, laquelle se chiffrait à 8,7 M$ en 2016, contre 5,3 M$ un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice 2016, les flux de trésorerie atteignaient 33,1 M$, en hausse par rapport à 28,2 M$ en 2015. L'augmentation reflète une plus forte variation favorable du fonds de roulement découlant d'une meilleure gestion des comptes à recevoir et des stocks, ainsi que l'amélioration de la rentabilité.

Au 31 décembre 2016, la dette totale de la Société, y compris les débentures convertibles et le découvert bancaire, s'élevait à 118,1 M$, en forte baisse par rapport à 186,2 M$ douze mois plus tôt. Cette réduction témoigne du succès des opérations de recapitalisation conclues le 13 octobre 2016 et d'une solide génération de flux de trésorerie au cours de l'exercice.

NOMINATION DE MICHAEL HORGAN AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE COLABOR

Colabor est fière d'annoncer la nomination de monsieur Michael Horgan à titre d'administrateur de la Société. Sa nomination prend effet à compter de maintenant et vise à combler un poste laissé vacant à la suite du départ de monsieur Gaétan Brunelle. Monsieur Horgan possède une vaste expérience de plusieurs décennies dans le domaine corporatif, principalement dans l'industrie des services contractuels. La Société est heureuse de pouvoir compter sur son expertise et ses compétences.

PERSPECTIVES

« Colabor aborde l'exercice 2017 en bonne situation financière et avec une plus grande flexibilité qui lui permettra de réinvestir dans ses opérations, particulièrement dans les équipes de vente, et poursuivre l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des marges bénéficiaires. Afin d'optimiser l'utilisation des actifs et de continuer à réduire nos coûts, nous allons procéder à la fermeture de l'entrepôt de Vaughan, en Ontario, le 30 avril 2017. Après une année où l'amélioration de la rentabilité a été axée sur la réduction des coûts, nous estimons que le deuxième semestre de 2017 pourra démontrer une amélioration des marges brutes et une croissance organique des ventes comparables, tout en maintenant une gestion serrée des coûts d'exploitation. Colabor peut ainsi prendre appui sur les progrès enregistrés à ce jour afin d'accroître son rayonnement dans l'industrie des services alimentaires et créer de la valeur durable pour ses actionnaires, » a conclu M. Gariépy.

À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).