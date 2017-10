Groupe Colabor dévoile ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2017

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 19 oct. 2017) - Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL)

Ventes de 319,3 M$ et BAIIA ajusté de 7,7 M$

Génération de flux de trésorerie provenant des opérations de 8,9 M$

Provision de 6,5 M$ en lien avec un projet d'avis de cotisation du Ministère des Finances de l'Ontario

Entente mutuelle avec Les Entreprises Cara Limitée (« Cara ») en vue de cesser l'approvisionnement d'une bannière de Cara à compter du 2 e trimestre 2018

Charges de radiation d'actifs sans incidence sur la trésorerie totalisant 16,4 M$

Plan de succession à la haute direction de Colabor

Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguait aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice financier 2017 terminé le 9 septembre 2017.

« Colabor a de nouveau enregistré une forte amélioration de la performance de sa division CDA dans l'est du Québec. De plus, nos opérations continuent de générer de solides flux de trésorerie, ce qui permet à Colabor de poursuivre l'amélioration de son bilan. Cependant, nous sommes déçus de nos résultats en Ontario qui reflètent principalement des inefficacités dans l'exécution de notre stratégie visant à optimiser notre plateforme de distribution dans cette région, » a souligné Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor.

« L'analyse du portefeuille de clients constitue un volet important de l'optimisation de nos activités ontariennes afin d'atteindre un meilleur équilibre entre le volume et la marge de profit. Dans cette optique, nous avons investi auprès de notre force de vente afin de stimuler la croissance dans le créneau des indépendants et des petites chaines de restauration. Ce marché est au cœur de notre stratégie de développement car nous pouvons y offrir un service hautement différencié et des produits à valeur ajoutée. À cet égard, une entente mutuelle avec Cara en vue de cesser d'approvisionner les restaurants portant la bannière Montana's BBQ & Bar® à compter du 1er avril 2018 a été conclue après que Cara eut sécurisé une source de distribution alternative. Ceci nous permettra de stimuler davantage la croissance organique au sein de créneaux porteurs et d'améliorer progressivement notre équilibre entre le volume et la marge, » a ajouté M. Gariépy.

Faits saillants financiers Trimestres terminés les Neuf mois terminés les (en milliers de $, sauf les données par action) 9 sept. 2017 3 sept. 2016 9 sept. 2017 3 sept. 2016 Ventes1 319 334 339 100 917 893 966 892 BAIIA ajusté 7 682 9 196 17 600 21 175 Résultat opérationnel avant les éléments ci-dessous 5 128 6 573 9 966 13 180 Frais non liés aux opérations courantes 6 961 - 8 297 3 337 Charges de radiation d'actifs 16 440 - 16 440 - Résultat net (18 753 ) 2 708 (19 101 ) 483 Par action - de base et dilué ($) (0,18 ) 0,10 (0,19 ) 0,02 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles2 8 924 22 991 6 630 17 658 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 102 074 27 454 102 074 27 454

1 Au 31 décembre 2016, la Société a appliqué de façon anticipée la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les données de l'exercice antérieur ont été reclassées. 2 Après la variation nette du fonds de roulement.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées pour la période de 84 jours terminée le 9 septembre 2017 ont atteint 319,3 M$, en baisse de 5,8 % par rapport à 339,1 M$ pour la période de 84 jours terminée le 3 septembre 2016.

Les ventes du segment Distribution ont diminué de 3,7 % pour se chiffrer à 244,9 M$, comparativement à 254,3 M$ lors de l'exercice précédent. La réduction des ventes est principalement attribuable à la perte antérieure d'un important contrat d'approvisionnement en Ontario, partiellement compensée par une solide performance de la division CDA dans l'est du Québec découlant notamment d'une pénétration accrue du créneau des restaurateurs indépendants.

Les ventes du segment Grossiste ont atteint 74,5 M$, en baisse de 12,2 % par rapport à 84,8 M$ un an plus tôt. Cette diminution reflète principalement un important recul des ventes de la division Décarie attribuable à une intensification des pressions concurrentielles dans l'ensemble du secteur depuis le quatrième trimestre de 2016.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 7,7 M$, soit 2,41 % des ventes, par rapport à 9,2 M$, ou 2,71 % des ventes, au troisième trimestre de 2016. La diminution du BAIIA ajusté par rapport à l'année dernière reflète principalement la réduction du volume des ventes provenant majoritairement de la division de l'Ontario, de l'environnement plus compétitif à la division Décarie, ainsi que de certains frais d'exploitation temporaires liés aux initiatives d'optimisation de la plateforme de distribution en Ontario et à l'embauche de personnel clé au sein des équipes de ventes. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une forte croissance des marges en pourcentage des ventes suite à l'amélioration des processus d'approvisionnement.

Au troisième trimestre de 2017, Colabor a enregistré des frais non liés aux opérations courantes de 7,0 M$. Ces frais incluent une provision de 6,5 M$ portant sur un projet d'avis de cotisation du Ministère des Finances de l'Ontario en lien avec des ventes de produits du tabac en territoire des Premières nations. Le projet de cotisation concerne principalement des ventes ayant eu lieu sur une courte période entre 2013 et 2014. La Société considère que la provision est conservatrice et constitue le montant maximal pouvant être réclamé. Elle considère également que cette cotisation n'aurait aucune incidence majeure sur sa capacité à s'acquitter de ses obligations financières ou sur son fonds de roulement.

De plus, la Société a comptabilisé une charge de radiation d'actifs sans incidence sur la trésorerie de 16,4 M$ portant principalement sur la perte de valeur du goodwill de Boucherville, dans le segment Grossiste, ainsi que de certaines immobilisations corporelles et incorporelles de la division Summit, dans le segment Distribution. La perte de valeur du goodwill reflète l'effet de la perte récente de volume ainsi que de la révision des perspectives de croissance de la division Summit qui ont également un impact sur les synergies d'approvisionnement futures pouvant être réalisées dans la division Boucherville.

En contrepartie, la Société a bénéficié d'une importante baisse de 0,9 M$ des charges financières en raison de la réduction de la dette d'un exercice à l'autre. Par conséquent, Colabor a conclu le troisième trimestre de 2017 avec un résultat net de (18,8 M$), comparativement à 2,7 M$ lors de l'exercice précédent.

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS

Pour la période de 252 jours terminée le 9 septembre 2017, les ventes consolidées ont atteint 917,9 M$, comparativement à 966,9 M$ pour la période de 252 jours terminée le 3 septembre 2016. Le BAIIA ajusté a totalisé 17,6 M$, soit 1,92 % des ventes, comparativement à 21,2 M$, ou 2,19 % des ventes, un an plus tôt. Finalement, le résultat net des neuf premiers mois de l'exercice 2017 s'est chiffré à (19,1 M$), contre 0,5 M$ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2016.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint 8,9 M$ au troisième trimestre de 2017, comparativement à 23,0 M$ pour la même période en 2016. L'écart entre les deux périodes s'explique par une variation nette du fonds de roulement plus représentative en 2017, alors que le troisième trimestre de 2016 avait été témoin du rétablissement de la côte de crédit auprès des fournisseurs.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont chiffrés à 6,6 M$, comparativement à 17,7 M$ lors de la période correspondante en 2016.

Au 9 septembre 2017, la dette totale, incluant les débentures convertibles et le découvert bancaire, s'élevait à 118,9 M$, en forte baisse par rapport à 177,5 M$ douze mois plus tôt. Cette réduction reflète le succès des opérations de recapitalisation conclues le 13 octobre 2016 et d'une solide génération de flux de trésorerie au cours des douze derniers mois.

PLAN DE SUCCESSION À LA HAUTE DIRECTION DE COLABOR

Le 18 octobre 2017, monsieur Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor, a informé le conseil d'administration de la Société de son intention de prendre sa retraite et de quitter son poste de président et chef de la direction le 2 mars 2018. M. Gariépy était en poste à ce titre depuis janvier 2012. Depuis, M. Gariépy a travaillé à accroître le profil et l'influence de Colabor au Québec et en Ontario. Il a mis en place une équipe compétente et robuste qui continuera à assurer le développement de l'entreprise. M. Gariépy a informé le conseil de sa disponibilité au-delà du 2 mars 2018 afin d'assurer une transition ordonnée.

Le conseil d'administration entreprend dès maintenant un processus de sélection dans le but d'identifier et de sélectionner un candidat à la succession de M. Gariépy. Une firme spécialisée en recrutement de cadre de haut niveau est embauchée dans le but de faciliter et d'accélérer les recherches. Les candidatures internes et externes seront analysées par cette firme et, le cas échéant, recommandées au comité de sélection.

Robert Cloutier, président du conseil d'administration de Colabor a tenu à remercier M. Gariépy pour sa contribution des dernières années : « Claude a su relever les nombreux défis auxquels Colabor a fait face. Bien que l'industrie de la distribution alimentaire soit dans une phase de consolidation, notre entreprise est dans une position favorable pour faire face à l'avenir. Je remercie Claude pour les efforts déployés afin de maintenir une équipe motivée et dévouée à la réussite de Colabor et je me joins à mes collègues administrateurs afin de lui souhaiter une agréable retraite. »

PERSPECTIVES

« L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des marges bénéficiaires demeurent les priorités de Colabor. Nous sommes encouragés par la hausse des ventes dans le créneau des restaurateurs indépendants à la division CDA et nous croyons que la croissance se poursuivra au cours des prochains trimestres grâce aux investissements effectués dans notre équipe de vente. De plus, à compter du quatrième trimestre, la performance d'une année à l'autre ne reflètera plus l'effet négatif lié à la situation concurrentielle de Décarie et l'arrivée d'un nouveau leadership devrait raffermir davantage sa rentabilité. Finalement, en Ontario, l'optimisation de la rentabilité passe avant tout par la poursuite de nos initiatives visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'atteinte d'un meilleur équilibre au sein de notre portefeuille de clients, » a conclu M. Gariépy.

TÉLÉCONFÉRENCE

Colabor tiendra une conférence téléphonique le jeudi 19 octobre 2017 à compter de 10h30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer) ou le 1-877-223-4471 (pour tous les autres participants d'Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-800-585-8367 et en entrant le code 82856852 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 19 octobre 2017, à compter de 13h30, jusqu'à 23h59, le jeudi 26 octobre 2017.

Pour les personnes intéressées à participer à la webdiffusion et à consulter une présentation, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.colabor.com/investisseurs/evenements-et-presentations/

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA ») ajusté et de flux de trésorerie. Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d'autres sociétés.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Le Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière et les états financiers de la Société seront également disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) suite à la parution de ce communiqué de presse. D'autres informations concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse www.colabor.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont associés à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des alternatives disponibles et ceux mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com), incluant quant au risque de dilution pour les actionnaires existants, et ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).