Groupe Colabor Inc. annonce le départ de M. Stéphane Gonthier en tant que membre du conseil d'administration

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 13 nov. 2017) - Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que monsieur Stéphane Gonthier, administrateur et président du comité de régie d'entreprise et ressources humaines (RERH) a informé le conseil d'administration de la Société de son intention de quitter ses fonctions d'administrateur le 31 décembre 2017. M. Gonthier siège au conseil d'administration de Colabor depuis le 1er mai 2013.

« En 2016, suite à l'arrivée de nouveaux actionnaires et administrateurs, j'ai jugé qu'il était nécessaire de demeurer au sein du conseil d'administration afin d'assurer une transition rapide et réussie. Je voulais également m'assurer que soit mis en place un processus de sélection efficace pour la succession de notre actuel président et chef de la direction, M. Claude Gariepy. Celui-ci doit quitter ses fonctions en 2018. J'estime avoir fait mon travail et il est maintenant temps pour moi de passer à autre chose, » a mentionné M. Gonthier.

M. Robert Cloutier, Président du conseil d'administration, tient à remercier M. Gonthier pour sa contribution au développement de Colabor. « M. Gonthier, bien qu'il réside maintenant aux États-Unis, a assuré une présence assidue aux rencontres du conseil d'administration en plus de démontrer une disponibilité exemplaire pour les membres de la Direction. Au cours de la dernière année, M. Gonthier a contribué de façon significative à la transition entre l'ancien et le nouveau conseil. Stéphane est un travailleur acharné et nous le remercions grandement pour son apport. »

Le conseil d'administration a immédiatement mis en marche un processus pour combler le départ de M. Stéphane Gonthier dans les plus brefs délais.

À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).

