Groupe Vision New Look Inc. annonce des nominations et changements dans la haute direction

Groupe Vision New Look Inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 oct. 2017) - Suivant la récente acquisition d'Iris, le groupe visuel (1990) Inc. (« Iris »), Antoine Amiel, Président et administrateur de Groupe Vision New Look Inc. (TSX:BCI) (« Vision New Look ») a annoncé les nominations et changements suivants au sein de la haute direction.

Éric Babin a été nommé le nouveau Président d'Iris, responsable de l'ensemble des opérations de la compagnie. Éric travaille chez Iris depuis 1998, plus récemment en tant que Vice-président, Communications et technologies de l'information ainsi qu'en tant qu'administrateur. Il possède une vaste expérience de l'industrie et connaît bien les activités d'Iris. Il remplacera Dr. Michael Chaiken O.D. qui a pris sa retraite en tant que Président.

Au même moment, Dr. Sylvain Boucher O.D. rejoindra le conseil d'administration d'Iris. Sylvain est président et chef de la direction d'Ergoresearch Ltd. (TSX CROISSANCE:ERG), optométriste de formation et a été avec le groupe Iris de 1996 à 2005. Ses fonctions à l'époque comprenaient les opérations et le développement

À compter du 7 novembre 2017, Mario Pageau sera nommé Premier vice-président de Lunetterie New Look et de Greiche & Scaff où il sera responsable de l'exploitation de ces deux bannières. Il est actuellement Premier vice-président, Produits et services optiques. Mario, un opticien de formation, a rejoint Vision New Look en 1987 et possède une vaste expérience dans tous les aspects de l'industrie de l'optique, y compris la vente au détail et la fabrication.

Mario remplacera Martial Gagné qui prendra sa retraite en tant que Président de Lunetterie New Look et de Greiche & Scaff à partir du 7 novembre 2017 afin de poursuivre des opportunités de carrière dans un autre secteur. Martial est Président de Lunetterie New Look depuis janvier 2008 et travaille avec la compagnie depuis 2001. Martial continuera à siéger au conseil d'administration de Vision New Look.

Mr. Amiel a déclaré :

« Nous sommes tous convaincus que cette équipe de la haute direction, jeune et dynamique réussira à faire progresser leurs bannières respectives vers le niveau supérieur de rentabilité et de développement. Nous sommes impatients de travailler avec eux au cours des prochaines années pour faire passer Vision New Look au prochain niveau d'excellence. »

Au 24 octobre 2017, Vision New Look avait 15 439 260 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est un chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 379 boutiques principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu'à leur forme négative, et à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se révéleront justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la conjoncture économique en général, l'acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d'autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, que l'on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu'ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d'événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Pour des renseignements additionnels, consultez notre site Web www.newlookvision.ca.