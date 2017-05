Groupe Vision New Look inc. annonce la recherche d'un nouveau chef de la direction financière

Groupe Vision New Look inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 mai 2017) - Groupe Vision New Look inc. (TSX:BCI) (« Vision New Look ») a annoncé aujourd'hui que Derrick Giannoumis, CPA, CA, premier vice-président et chef de la direction financière, quittera la société à compter du 2 juin 2017. Une recherche est en cours pour son remplacement. Entretemps, les demandes d'institutions financières et d'investisseurs seront prises en charge par le président de New Look Vision, Antoine Amiel.

M. Amiel a déclaré : «Derrick nous a rejoint en Octobre 2014 lors de l'acquisition de Greiche & Scaff et a contribué au succès de cette intégration dans Vision New Look ainsi qu'à d'autres projets en notre nom. Le conseil d'administration, la haute direction et moi-même lui souhaitons du succès dans ses futurs projets".

En date du 30 avril 2017, Vision New Look avait 13 579 077 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look, un chef de file dans le secteur des soins de la vue dans l'Est du Canada, a un réseau de 227 magasins d'entreprise exploités principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. On peut obtenir des renseignements sur les incidences fiscales des paiements aux actionnaires au www.newlookvision.ca, sous l'onglet Relations avec les investisseurs.

