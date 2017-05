Groupe Vision New Look inc. annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 mai 2017) - Groupe Vision New Look Inc. (TSX:BCI) (« Vision New Look ») a annoncé aujourd'hui que les candidats dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 24 mars 2017 ont été élus à titre d'administrateurs de Vision New Look. Voici les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs qui a eu lieu à l'assemblée annuelle des actionnaires de Vision New Look plus tôt aujourd'hui à Montréal.

Chacun des sept (7) candidats proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Vision New Look.

Candidat Votes

pour %

pour Abstentions

de vote %

d'abstentions Antoine Amiel 11 216 533 98,44 177 529 1,56 W. John Bennett 11 216 933 98,97 117 129 1,03 Richard Cherney 10 976 299 96,33 471 763 3,67 M. William Cleman 11 279 312 98,99 114 750 1,01 Paul S. Echenberg 11 279 312 98,99 114 750 1,01 Martial Gagné 10 470 010 91,89 924 052 8,11 C. Emmett Pearson 11 048 328 96,97 345 734 3,03

Au 30 avril 2017, New Look avait 13 579 077 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. New Look est un chef de file dans les produits et services de l'optique dans l'Est du Canada exploitant un réseau de 227 succursales principalement sous les bannières New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.newlook.ca.