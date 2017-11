Groupe vision New Look Inc. annonce un chiffre d'affaires record pour le troisième trimestre de 2017 ainsi que son dividende trimestriel

Groupe Vision New Look inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 nov. 2017) - Groupe Vision New Look Inc. (TSX:BCI) (« Vision New Look ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2017 ainsi que son dividende trimestriel.

Résultats du troisième trimestre

Vision New Look a déclaré un chiffre d'affaires record de 55,2 millions $ et un BAIIA ajusté(1) de 10,8 millions $ au troisième trimestre terminé le 30 septembre 2017, représentant des augmentations de 12,8 % et 35,6 % respectivement par rapport à l'année dernière. Ces augmentations reflètent principalement l'ajout net de 19 magasins au cours des 12 derniers mois ainsi qu'à la croissance des ventes des magasins comparables. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,9 % par rapport à l'année dernière. Cette croissance du chiffre d'affaires ainsi que l'amélioration importante des ratios des frais d'exploitation sont à la base de la forte performance du BAIIA.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires(1), soit le bénéfice net ajusté pour éliminer l'impact des frais connexes aux acquisitions, de la rémunération à base d'actions et des autres coûts non comparables, a augmenté considérablement au troisième trimestre en atteignant 4,1 millions $ comparativement à l'année dernière (2,8 millions $). Le bénéfice net ajusté par action a augmenté pour atteindre 0,29 $ par action(2) par rapport au troisième trimestre de l'an dernier. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 3,4 millions $ comparativement à 2,1 millions $ l'année dernière. Cette augmentation résulte principalement du chiffre d'affaires plus élevé, du contrôle de la croissance des dépenses ainsi qu'une baisse de la rémunération à base d'actions.

Sans l'incidence des frais connexes aux acquisitions et des autres coûts non comparables, les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation(1) étaient de 10,7 millions $, soit 0,77 $ par action(2), représentant une augmentation de 2,8 millions $ ou 35 % par rapport à l'année dernière. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les impôts payés et les variations des éléments du fonds de roulement(1) ont été de 9,9 millions $, soit 0,71 $ par action(2), au troisième trimestre de 2017 par rapport à 7,7 millions $, soit 0,56 $ par action l'année dernière. Les acomptes d'impôts versés au troisième trimestre de 2017 ont été de 1,3 million $ comparativement à 1,4 million $ en 2016.

Plus de détails sur la performance financière du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2017 sont disponibles en annexes.

Résultats cumulatifs

Le chiffre d'affaires et le BAIIA ajusté cumulatifs de l'exercice ont atteint respectivement des records de 161,6 millions $ et 29,6 millions $, ce qui représente des augmentations de 12,2 % et 15,6 % respectivement comparativement à l'année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 7,3 millions $ (0,52 $ par action)(2) comparativement à 8,0 millions $ (0,58 $ par action) l'année dernière. Le bénéfice net ajusté pour éliminer l'impact des frais connexes aux acquisitions, de la rémunération à base d'actions et des autres coûts non comparables était de 11,1 millions $, en hausse de 1,4 millions $ sur l'an dernier. Le bénéfice net ajusté par action (sur une base diluée) a augmenté, passant de 0,70 $ en 2016 pour atteindre 0,80 $,soit une augmentation de 14,3 %. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 2,5 % par rapport à l'année dernière.

Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation étaient de 29,3 millions $, soit 2,10 $ par action(2), une augmentation de 4 millions $ ou 15,8 % par rapport à l'année dernière. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts payés et la variation des éléments du fonds de roulement, étaient de 26,1 millions $, soit 1,87 $ par action(2) pour la période cumulative comparativement à 24,2 millions $, soit 1,75 $ par action l'année dernière. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA. Au cours des trois premiers trimestres de 2017, Vision New Look a fait des versements d'impôts de 3,7 millions $, comparativement à 5,6 millions $ en 2016, incluant des ajustements pour des périodes antérieures et des acomptes pour l'année courante.

Commentaires du président

Antoine Amiel, président de Vision New Look, a déclaré: « Je suis heureux d'annoncer que le troisième trimestre a été très bon au niveau de la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice. C'est le résultat de la croissance continue des ventes des magasins comparables et des nouveaux magasins ainsi que d'efforts concentrés sur l'amélioration des ratios de frais d'exploitation et sur la génération des synergies provenant des dernières acquisitions. Suite à la fin du trimestre, nous avons annoncé la finalisation de l'acquisition d'Iris Le Groupe visuel, ce qui renforce notre position de chef de file au Canada grâce à un réseau de 378 magasins. »

Approbation de dividendes

À la suite de l'approbation des résultats du troisième trimestre de 2017, le conseil d'administration de Vision New Look a approuvé le versement d'un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A payable le 31 décembre 2017 aux actionnaires inscrits au 22 décembre 2017. Le dividende a été désigné comme « dividende déterminé », soit un dividende donnant droit aux particuliers résidant au Canada à un crédit d'impôt pour dividende plus avantageux.

Les actionnaires résidant au Canada peuvent choisir de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de Vision New Look sans paiement de commission ni frais de service ou de courtage par le biais du régime de réinvestissement de dividendes. Jusqu'à nouvel avis, il s'agira de nouvelles actions émises à un prix correspondant à 95 % du cours moyen pondéré pendant les cinq jours ouvrables précédant la date de versement d'un dividende. Tout actionnaire désirant se prévaloir de cette opportunité n'a qu'à en faire la demande à son courtier.

(1) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les impôts payés et les variations au fonds de roulement ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et ne peuvent être comparés à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Se référer aux tableaux C et D ci-dessous pour le rapprochement du bénéfice net à ces mesures. Se référer au tableau E pour le rapprochement des flux de trésorerie. (2) Les montants par action sont calculés sur une base diluée.

Au 31 octobre 2017, Vision New Look avait 15 439 260 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 378 succursales principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

TABLEAU A GROUPE VISION NEW LOOK INC. Faits saillants des périodes terminées le 30 septembre 2017 et le 24 septembre 2016 En milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action 13 semaines 39 semaines 30 sept. 2017 24 sept. 2016 30 sept. 2017 24 sept. 2016 Chiffre d'affaires 55 210 $ 48 951 $ 161 642 $ 144 047 $ Écart 12,8 % 12,2 % Écart des commandes de ventes des magasins comparable(a) 0,9 % 2,5 % BAIIA ajusté(b) 10 804 $ 7 965 $ 29 589 $ 25 607 $ Écart 35,6 % 15,6 % % du chiffre d'affaires 19,6 % 16,3 % 18,3 % 17,8 % Par action (de base) 0,79 $ 0,59 $ 2,17 $ 1,89 $ Écart 33,9 % 14,8 % Par action (dilué) 0,77 $ 0,58 $ 2,13 $ 1,85 $ Écart 32,8 % 15,1 % Bénéfice net attribuable aux actionnaires 3 392 $ 2 053 $ 7 301 $ 7 986 $ Écart 65,2 % (8,6 )% Bénéfice net par action De base 0,25 $ 0,15 $ 0,54 $ 0,59 $ Écart 66,7 % (8,5 )% Dilué 0,24 $ 0,15 $ 0,52 $ 0,58 $ Écart 60,0 % (10,3 )% Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires(b) 4 096 $ 2 832 $ 11 095 $ 9 688 $ Écart 44,6 % 14,5 % Par action (de base) 0,30 $ 0,21 $ 0,81 $ 0,72 $ Écart 42,9 % 12,5 % Par action (dilué) 0,29 $ 0,20 $ 0,80 $ 0,70 $ Écart 45,0 % 14,3 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant impôts payés et variation des éléments du fonds de roulement(b) 9 891 $ 7 688 $ 26 096 $ 24 192 $ Par action (de base) 0,72 $ 0,57 $ 1,91 $ 1,79 $ Écart 26,3 % 6,7 % Par action (dilué) 0,71 $ 0,56 $ 1,87 $ 1,75 $ Écart 26,8 % 6,9 % Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation(b) 10 699 $ 7 923 $ 29 267 $ 25 267 $ Par action (de base) 0,78 $ 0,58 $ 2,15 $ 1,87 $ Écart 34,5 % 15,0 % Par action (dilué) 0,77 $ 0,57 $ 2,10 $ 1,83 $ Écart 35,1 % 14,8 % Dépenses en immobilisations(c) 5 527 $ 3 490 $ 20 542 $ 30 020 $ Augmentation (diminution) de la dette nette pour la période(d) 137 $ 183 $ 8 705 $ 20 282 $ Dividende par action en espèces(e) 0,15 $ 0,15 $ 0,45 $ 0,45 $ Total des dividendes(e) 2 042 $ 2 016 $ 6 152 $ 6 092 $ En fin de période Nombre de magasins(f) 231 212

(a) Les magasins comparables sont ceux en exploitation depuis au moins 12 mois. Les produits composant le chiffre d'affaires sont comptabilisés lorsque les biens sont livrés aux clients. Par contre, la direction mesure la performance des magasins comparables sur la base des commandes, qu'elles soient livrées ou non. (b) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant impôts payés et variation des éléments du fonds de roulement ainsi que les flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et il est peu probable que l'on puisse les comparer à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Se reporter aux tableaux C et D pour un rapprochement de ces mesures au bénéfice net. Se reporter aussi au tableau E pour le rapprochement des flux de trésorerie. (c) Les dépenses en immobilisations incluent des montants financés par prise en charge de dettes, des soldes de prix d'achat ainsi que l'émission d'actions et participations ne donnant pas le contrôle. (d) La dette nette correspond au total de la dette à long terme, y compris la portion à court terme et les emprunts à même le crédit renouvelable, et aux dividendes à payer, en sus de la trésorerie. (e) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes. (f) L'augmentation du nombre de magasins au cours des douze derniers mois reflète l'acquisition de 20 magasins, décrite à la note 7 des états financiers de même que la fermeture prévue de quatre magasins et l'ouverture de trois autres.

TABLEAU B GROUPE VISION NEW LOOK INC. États consolidés du bénéfice net des périodes terminées le 30 septembre 2017 et le 24 septembre 2016 En milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action 13 semaines 39 semaines 30 sept. 2017 24 sept. 2016 30 sept. 2017 24 sept. 2016 $ $ $ $ Chiffre d'affaires 55 210 48 951 161 642 144 047 Matériaux utilisés 12 602 11 693 36 402 32 513 Rémunération du personnel 17 746 16 548 54 179 48 087 Autres frais d'exploitation 15 171 13 540 45 951 39 864 Bénéfice avant amortissements, perte sur la cession d'immobilisations et frais financiers 9 691 7 170 25 110 23 583 Amortissement et perte sur cession 3 461 2 898 9 874 8 570 Frais financiers, après revenus d'intérêts 1 385 1 030 3 673 2 960 Bénéfice avant impôts 4 845 3 242 11 563 12 053 Impôts Exigibles 1 808 945 5 034 3 812 Différés (367 ) 242 (831 ) 205 Total des impôts 1 441 1 187 4 203 4 017 Bénéfice net et résultat global 3 404 2 055 7 360 8 036 Bénéfice net et résultat global attribués aux : Participations ne donnant pas le contrôle 12 2 59 50 Actionnaires de Vision New Look 3 392 2 053 7 301 7 986 3 404 2 055 7 360 8 036 Bénéfice net par action De base 0,25 0,15 0,54 0,59 Dilué 0,24 0,15 0,52 0,58

TABLEAU C GROUPE VISION NEW LOOK INC. Rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté des périodes terminées le 30 septembre 2017 et le 24 septembre 2016 En milliers de dollars canadiens

13 semaines 39 semaines 30 sept. 2017 24 sept. 2016 30 sept. 2017 24 sept. 2016 $ $ $ $ Bénéfice net 3 404 2 055 7 360 8 036 Amortissement et perte sur cession 3 461 2 898 9 874 8 570 Frais financiers, après revenus d'intérêts 1 385 1 030 3 673 2 960 Impôts 1 441 1 187 4 203 4 017 BAIIA(a) 9 691 7 170 25 110 23 583 Rémunération à base d'actions 233 607 1 110 916 Perte nette (gain net) sur la variation de la juste valeur des contrats de change 72 (47 ) 198 33,025 Frais connexes aux acquisitions d'entreprises 808 235 2 866 1 075 Autres coûts non comparables(b) 305 BAIIA ajusté(a) 10 804 7 965 29 589 25 607 Écart en $ 2 839 3 982 Écart en % 35,6 % 15,6 % % du chiffre d'affaires 19,6 % 16,3 % 18,3 % 17,8 % Par action (de base) 0,79 0,59 2,17 1,89 Par action (dilué) 0,77 0,58 2,13 1,85

(a) Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et ne peuvent être comparés à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Vision New Look croit que le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières utiles car elles aident à établir la capacité de l'entreprise à générer des fonds de son exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne doivent pas être interprétés comme des alternatives au bénéfice net ou flux de trésorerie, lesquels sont déterminés selon les IFRS. (b) Les autres coûts non comparables incluent des charges ponctuelles en lien avec les coûts de transition de personnel et autres affaires connexes.

TABLEAU D GROUPE VISION NEW LOOK INC. Rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté des périodes terminées le 30 septembre 2017et le 24 septembre 2016 En milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action 13 semaines 39 semaines 30 sept. 2017 24 sept. 2016 30 sept. 2017 24 sept. 2016 $ $ $ $ Bénéfice net attribué aux actionnaires 3 392 2 053 7 301 7 986 Frais connexes aux acquisitions d'entreprises 808 235 2 866 1 075 Rémunération à base d'actions 233 607 1 110 916 Autres coûts non comparables(a) 305 Impôts s'y rapportant (337 ) (63 ) (487 ) (289 ) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires(a) 4 096 2 832 11 095 9 688 Écart en $ 1 264 1 407 Écart en % 44,6 % 14,5 % % du chiffre d'affaires 7,4 % 5,8 % 6,9 % 6,7 % Montant par action De base 0,30 0,21 0,81 0,72 Dilué 0,29 0,20 0,80 0,70

(a) Le bénéfice net ajusté n'est pas une mesure normalisée selon les IFRS et il ne peut être comparé à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Vision New Look croit que la communication du bénéfice net ajusté fournit de l'information utile car elle permet la comparaison des résultats nets excluant les frais d'acquisition et de développement, lesquels peuvent varier de manière importante d'un trimestre à l'autre. Les investisseurs doivent être conscients que le bénéfice net ajusté ne doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice net déterminé selon les IFRS.

TABLEAU E GROUPE VISION NEW LOOK INC. Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant impôts payés et variation du fonds de roulement et des flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation des périodes terminées le 30 septembre 2017 et le 24 septembre 2016 En milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action 13 semaines 39 semaines 30 sept. 2017 24 sept. 2016 30 sept. 2017 24 sept. 2016 $ $ $ $ Bénéfice avant impôts 4 845 3 242 11 563 12 053 Ajustements : Amortissement et perte sur cession 3 461 2 898 9 874 8 570 Amortissement d'avantages incitatifs à la location reportés et variation des loyers différés (40 ) (90 ) (143 ) (320 ) Charge de rémunération à base d'actions 233 607 1 110 916 Autres 7 1 19 13 Frais financiers 1 396 1 039 3 703 2 988 Revenus d'intérêts (11 ) (9 ) (30 ) (28 ) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts payés et la variation des éléments du fonds de roulement 9 891 7 688 26 096 24 192 Impôts payés (1 326 ) (1 381 ) (3 707 ) (5 621 ) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant la variation des éléments du fonds de roulement 8 565 6 307 22 389 18 571 Variation des éléments du fonds de roulement 1 485 (186 ) 353 (1 779 ) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 10 050 6 122 22 742 16 792

13 semaines 39 semaines 30 sept. 2017 24 sept. 2016 30 sept. 2017 24 sept. 2016 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 10 050 6 122 22 742 16 792 Impôts payés 1 326 1 381 3 707 5 621 Variation des éléments du fonds de roulement (1 485 ) 185 (353 ) 1 779 Frais connexes aux acquisitions d'entreprise 808 235 2 866 1 075 Autres coûts non comparables 305 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation(a) 10 699 7 923 29 267 25 267