Groupe Vision New Look Inc. complète l'acquisition d'Iris

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 oct. 2017) - La société Groupe Vision New Look Inc. (TSX:BCI) (« Vision New Look»), a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété l'acquisition de toutes les actions d'Iris, le groupe visuel (1990) Inc. (« Iris »). Comme il a été annoncé précédemment, le prix d'achat est de 120 millions $ sur une base sans endettement et est sujet aux ajustements de prix usuels. Basée à Laval, Québec, Iris a un réseau comptant 147 boutiques à travers le Canada. Il est estimé que l'entité combinée aura un chiffre d'affaires annuel à plus de 315 millions $ pour le réseau1, un chiffre d'affaires consolidé annuel estimé à plus de 265 millions $1,2 et un réseau de 379 boutiques. Ce qui en fait le plus grand détaillant intégré en optique au Canada œuvrant au sein d'une industrie fragmentée caractérisée par la concurrence d'autres chaînes de détaillants en optique, de détaillants indépendants, de modèles d'affaires verticalement intégrés, de magasins entrepôts, de méga centres et de détaillants en ligne.

Tel qu'annoncé précédemment, Vision New Look a financé cette acquisition à l'aide d'une augmentation de son crédit bancaire à terme garanti par l'entremise d'un consortium bancaire, d'une nouvelle entente pour une dette non garantie ainsi que d'un placement privé de 1 616 000 reçus de souscription à un prix unitaire de 30,94 $. Ces reçus sont échangeables aujourd'hui pour 1 616 000 actions ordinaires de catégorie A de Vision New Look. Il en résulte que 15 439 260 actions ordinaires de catégorie A de Vision New Look sont présentement émises et en circulation.

Antoine Amiel, Président et administrateur de Vision New Look a déclaré :

« Après beaucoup de travail et d'efforts de la part des équipes de gestion respectives, nous sommes heureux d'annoncer la clôture de la transaction Iris. L'ajout d'Iris en tant qu'entité autonome au sein de Vision New Look permettra à l'entité combinée de tirer parti des économies d'échelle et de partager des ressources et des connaissances qui profiteront à nos clients dans un contexte de demande croissante de soins oculaires au Canada. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe d'Iris et de se diriger vers l'avenir ensemble. »

1 Chiffre d'affaires ajusté pro forma ajusté en fonction des acquisitions et fermetures d'Iris à ce jour. 2 Le chiffre d'affaires consolidé exclut les filiales dont Iris est le propriétaire à 50% ou moins.

Vision New Look est un chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 379 boutiques principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu'à leur forme négative, et à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se révéleront justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la conjoncture économique en général, l'acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d'autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, que l'on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu'ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d'événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Pour des renseignements additionnels, consultez notre site Web www.newlookvision.ca.