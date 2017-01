GSA s'associe à iGaming Academy pour présenter des sessions de formation en ligne sur les normes industrielles de GSA

LAS VEGAS, Nevada--(Marketwired - Jan 26, 2017) - La Gaming Standards Association (GSA - Association de normalisation des jeux) s'est associée aux spécialistes de la formation en ligne iGaming Academy afin de développer et d'animer une série de modules de formation en ligne concernant les normes GSA.

Le programme éducatif en ligne fournira aux utilisateurs une plateforme facile d’accès afin d'en apprendre davantage sur les normes GSA, leur impact sur le monde du jeu à l'international, ainsi que les avantages qu'elles peuvent apporter aux opérateurs, aux fournisseurs et aux organismes de réglementation.

Englobant l'ensemble des normes GSA, ces modules d'apprentissage fourniront une meilleure perspective des normes GSA, de leur application ainsi que de leurs effets. La plateforme éducative en ligne sera ouverte à toute personne désireuse d'en savoir plus sur l'industrie du jeu et les normes qui régissent les technologies utilisées dans ce secteur.

Le président de GSA, Peter DeRaedt a déclaré : « L'organisation GSA est globale et opère sur de multiples fuseaux horaires. Les outils d'apprentissage devraient être disponibles 24 h/24 et donner la possibilité aux membres de GSA ainsi qu'aux non-membres de proposer une formation sans contraintes de ressources. Moyennant un coût raisonnable, les professionnels du secteur peuvent apprendre les bases de nos normes et le rôle qu'elles jouent dans l'industrie du jeu sans quitter leur bureau. »

Jaime Debono, directeur général de iGaming Academy, a ajouté : « Nous développons ce partenariat [GSA & iGaming Academy] depuis plusieurs mois afin d'identifier la bonne structure et la bonne approche éducative qui permettront aux apprenants de bien comprendre les normes GSA dans leur ensemble à travers une série de cours en ligne intéressants, et nous sommes ravis de lancer officiellement notre premier module lors du salon ICE d'ici quelques semaines. »

Le premier cours de la série de formations en ligne sera lancé lors du salon ICE Totally Gaming qui se tiendra le 7 février, sur le stand GSA #ND6-A et concernera la norme GAT de GSA. Les personnes présentes au salon ICE pourront également visiter le stand GSA pour obtenir plus d'informations sur les modules de formation en ligne, la nouvelle division Europe de GSA, ses normes ou encore l’adhésion à l'association.

Il existe plusieurs niveaux d'adhésion pour tous les budgets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gamingstandards.com.

À propos de iGaming Academy

iGaming Academy est le principal fournisseur de formation d'iGaming industry avec plus de 7 000 apprenants pour l’année 2016 seulement. L'iGA propose des formations à plus de 35 organisations de jeu telles que Betsson, Betclic Everest Group, Stanleybet, Lottoland, Sky Betting and Gaming, Evolution Gaming, ComeOn, Evoke Gaming, Mr. Green et Pala (US), qui ont suivi nos services de formation non seulement pour satisfaire les organismes de réglementation, mais également pour améliorer les connaissances et la sensibilisation de leurs collaborateurs. www.igacademy.com.