H2O Innovation annonce la nomination de deux nouveaux conseillers au sein de son comité consultatif d'Opération et de Maintenance

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - June 22, 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer la nomination de deux (2) nouveaux conseillers au sein de son comité consultatif d'Opération et de Maintenance (« Comité O&M »), soit Mme Elisa M. Speranza et M. Leonard F. Graziano. Le Comité O&M inclut également Mme Lisa Henthorne, membre du conseil d'administration (« CA »).

Le principal objectif de ce comité est de supporter le CA et la direction dans des initiatives de croissance organique et par acquisition pour le pilier d'affaires dédié aux activités d'Opération et de Maintenance (« O&M »). Le Comité O&M révisera l'orientation stratégique du pilier d'affaires d'O&M, assistera la direction dans les opportunités de croissance organique et élaborera une stratégie d'acquisitions dans le secteur de l'O&M.

Mme Elisa M. Speranza est reconnue comme un leader dans l'industrie de l'eau avec une passion pour la promotion de l'environnement durable, de l'économie et du progrès social. Mme Speranza fût à l'emploi de CH2M Hill Inc., une compagnie faisant partie de la liste « Fortune 500 » et fournissant des infrastructures et des solutions de ressources naturelles pour des clients à travers le monde, pendant 15 ans. Elle occupa plusieurs fonctions, dont celles de présidente de l'unité d'affaires dédiée à la gestion des opérations de 2008 à 2013 ainsi que vice-présidente séniore et directrice corporative de 2014 à 2017. Également, Mme Speranza siégea sur plusieurs conseils d'administration et comités, comme ceux de l'American Water Works Association (AWWA) et de Water For People (W4P), et est membre de longue date de Water Environment Association (WEF).

De son côté, M. Leonard F. Graziano occupa le poste de président et chef de la direction de Severn Trent Services, Inc. (« STS ») de 2002 à 2011. STS est une filiale de Severn Trent Plc (Royaume-Uni) et fournit des services de traitement et d'opération de système de traitement d'eau et d'eaux usées aux entreprises de services publics, aux municipalités ainsi qu'aux clients commerciaux à travers le monde. M. Graziano fût également membre du CA de Severn Trent Services, Inc. ainsi que membre du conseil d'administration de National Association of Water Companies.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée que Mme Speranza et M. Graziano se joignent au Comité O&M. Leurs années d'expérience dans l'industrie du traitement d'eau, plus particulièrement dans les activités d'opération et de maintenance, ne peuvent que bénéficier à H 2 O Innovation. Ils nous permettront également de développer davantage notre modèle d'affaires, et plus précisément, notre pilier d'affaires d'O&M grâce à une croissance organique soutenue et à des acquisitions », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

