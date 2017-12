H2O Innovation annonce l'élection de ses administrateurs et la nomination de l'auditeur

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 7 déc. 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) a tenu mercredi le 6 décembre 2017 son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») à son siège social situé à Québec, Canada.

Les actionnaires ont réélu les administrateurs suivants au conseil d'administration de la Société : Philippe Gervais, président du conseil, Frédéric Dugré, président et chef de la direction, Pierre Côté, Lisa Henthorne, Richard Hoel, Élaine Cousineau Phénix et Jean-Réal Poirier. Les actionnaires ont également élus deux nouveaux membres au conseil d'administration, soit Robert Comeau et Steven A. Davis. Parmi ces neuf (9) administrateurs, huit (8) sont externes et indépendants.

Au cours de l'assemblée, les actionnaires ont désigné la firme Ernst & Young s.e.n.c.r.l./s.r.l. à titre d'auditeur de la Société pour l'exercice se terminant le 30 juin 2018.

À propos de H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau, d'eaux usées et services, incluant des solutions numériques de contrôle et de surveillance ainsi qu'un service à la clientèle après-vente; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance de systèmes et services publics de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

