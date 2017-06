H2O Innovation annonce un changement sur son conseil d'administration

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 28 juin 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) annonce la démission d'un de ses administrateurs, M. Lawrence E. Gamst, et la nomination d'un nouveau membre sur son conseil d'administration, M. Stephen A Davis.

M. Lawrence E. Gamst a agi à titre d'administrateur et membre du comité d'audit de la Société au cours des sept (7) dernières années. « Nous tenons à remercier M. Gamst pour sa précieuse contribution et pour son dévouement en tant que membre du conseil d'administration et nous lui souhaitons du succès dans ses nouveaux projets », a déclaré Philippe Gervais, président du conseil d'administration d'H 2 O Innovation.

M. Stephen A Davis fût nommé en tant que nouvel administrateur de la Société, en date du 28 juin 2017. M. Davis a été président et chef de l'exploitation d'American Saw & Manufacturing Company pendant 22 ans. Depuis 2003, il évolue au sein de Ventry Industries LLC, une firme d'investissement d'actifs publics et privés, basée au Massachusetts. Il y occupe présentement le poste d'associé directeur. En ce moment, M. Davis siège aussi sur le conseil de Western Massachusetts Economic Development, travaille à titre de directeur de la fondation Irene E. & George A. Davis ainsi que directeur du centre EcoTechnology, et agi en tant qu'administrateur émérite de la Community Foundation of Western Massachusetts.

« Nous sommes très emballés par la nomination de M. Davis au sein du conseil d'administration. Son expérience manufacturière aux États-Unis et à l'étranger ainsi que son large réseau de distribution internationale s'inscrivent parfaitement dans le développement stratégique de notre modèle d'affaires », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

