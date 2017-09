H2O Innovation inc. : Revenus records et intégration d'Utility Partners réussie

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 29 sept. 2017) - (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF)

Faits saillants de l'exercice financier 2017

Les revenus s'élèvent à 82,8 M $, comparativement à 50,7 M $ pour l'année financière précédente;

Intégration réussie des opérations d'Utility Partners et réalisation de 1,2 M $ en opportunités de ventes croisées, après seulement 11 mois;

Les revenus de nature récurrente provenant des piliers d'affaires de produits de spécialité et services (« SP&S ») et d'opération et maintenance (« O&M ») ont atteint un montant total de 62,7 M $, équivalent à 75,7 % des revenus consolidés;

Un solide carnet de commandes consolidé à 109,0 M $ au 30 juin 2017, comparativement à 99,7 M $ pour l'année financière précédente;

Le BAIIA ajusté 1 à 1,8 M $, comparativement à 2,8 M $ pour l'année financière précédente;

à 1,8 M $, comparativement à 2,8 M $ pour l'année financière précédente; La perte nette de (5 130 986 $), contre un bénéfice net de 158 969 $ pour l'année financière 2016;

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 1,8 M $, représentant une diminution de 31,2 % comparativement à l'année financière 2016.



Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

1 La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des charges financières - nettes, des charges de rémunération à base d'actions, du gain sur ajustement du prix d'achat, de la perte (du gain) de change non réalisée et des coûts d'acquisition de la Société. Le lecteur peut donc faire le rapprochement entre le BAIIA ajusté et le bénéfice net. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d'autres sociétés.

H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) fait connaître aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 30 juin 2017. Les revenus d'H 2 O Innovation pour l'année financière 2017 ont augmenté de 63,3 % pour atteindre 82,8 M $, par rapport aux revenus de l'exercice 2016 qui s'élevaient à 50,7 M $, ce qui a généré une marge bénéficiaire brute de 23,1 %. Cette croissance est principalement alimentée par l'acquisition d'Utility Partners, LLC au 26 juillet 2016, qui a eu une incidence sur les ventes en ajoutant 33,2 M $ de revenus de nature récurrente. L'importante augmentation des revenus attribuable à l'acquisition d'Utility Partners a été atténuée par des retards incontrôlables dans le calendrier de projets. Le carnet de commande consolidé atteint 109,0 M $ au 30 juin 2017, avec 53,9 M $ provenant du pilier d'affaires de projets de traitement d'eau (« Projets ») et 55,1 M $ provenant des activités d'O&M.

En ce qui concerne les Projets, les revenus ont atteint 20,0 M $ pour l'exercice financier 2017, comparativement à 23,0 M $ pour l'exercice 2016, ce qui représente une diminution de 12,7 %. Cette diminution des revenus provenant des Projets est principalement due à un changement dans la nature des projets de traitement d'eau, soit plus de projets municipaux caractérisés par une phase d'ingénierie plus longue, augmentant ainsi la période sur laquelle s'étend la reconnaissance des revenus. Le calendrier d'exécution des projets a été retardé en raison de situations hors du contrôle de la Société, résultant en un délai dans la reconnaissance des revenus. « Néanmoins, le lancement du flexMBRMC au cours du premier trimestre de l'année financière 2017 a permis d'augmenter significativement notre présence dans le secteur des eaux usées avec 13,0 M $ en commandes, comparativement à 0,7 M $ pour l'année financière 2016. Le créneau actuel de projets de traitement d'eau demeure très riche en opportunités, supporté par un carnet de commandes de 53,9 M $ », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H 2 O Innovation.

Au cours de cet exercice 2017, la Société a généré une marge bénéficiaire brute avant amortissements de 23,1 %, une baisse par rapport à la marge bénéficiaire brute avant amortissements générée lors de l'exercice 2016 qui s'élevait à 30,7 %. Cette diminution s'explique principalement par la composition des revenus, laquelle a été modifiée avec l'acquisition d'Utility Partners. Utility Partners opère sous un modèle différent de celui des autres activités principales de la Société. En effet, les activités d'O&M génèrent généralement une marge bénéficiaire brute inférieure. Par conséquent, l'intégration d'Utility Partners par H 2 O Innovation, représentant 40,1 % des revenus totaux de l'année financière, exerce une pression sur la marge brute de la Société, tout en augmentant la prévisibilité et la stabilité des résultats financiers.

Le BAIIA ajusté est en baisse, à 1,8 M $, comparativement à 2,9 M $ pour l'exercice financier précédent. Le ratio de BAIIA ajusté sur les revenus s'élève à 2,2 %, en baisse par rapport au niveau de 5,7 % enregistré pour l'exercice 2016. Cette baisse du BAIIA est attribuable à un volume de projets exécutés plus bas ainsi qu'à l'important changement de la composition des revenus qui a également influencé la marge bénéficiaire brute. Le quatrième trimestre a également été affecté par une dépense non récurrente d'environ 0,3 M $ pour le paiement d'indemnités de départ suite à un remaniement du pilier d'affaires de Projets.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Principales données financières Périodes de trois mois

terminées le 30 juin

(non auditées) Périodes de douze mois

terminées le 30 juin

(auditées) 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Revenus 24 037 884 11 042 913 82 764 508 50 667 691 Bénéfice brut avant amortissements 4 971 074 3 688 703 19 157 380 15 542 431 Marge bénéficiaire brute 20,7 % 33,4 % 23,1 % 30,7 % Charges d'exploitation 467 873 426 161 1 916 001 1 435 187 Frais de vente 1 978 627 1 692 377 7 165 499 6 341 175 Frais administratifs 3 039 670 1 292 330 9 167 360 4 813 709 Frais de recherche et développement - nets 21 630 53 704 152 949 198 004 Bénéfice (perte) net(te) (1 742 862 ) (714 003 ) (5 130 986 ) 158 969 Bénéfice net dilué et de base par action (0,045 ) (0,034 ) (0,133 ) 0,008 BAIIA ajusté (20 486 ) 1 829 891 1 828 907 2 874 929 BAIIA ajusté sur les revenus (0,09 %) 1,4 % 2,2 % 5,7 %

Le ratio des charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs de la Société par rapport aux revenus s'est élevé à 22,0 % pour l'exercice financier 2017, en baisse par rapport au ratio enregistré à l'exercice précédent de 24,8 %. Cette baisse est principalement attribuable à l'acquisition d'Utility Partners au 26 juillet 2016, laquelle à engendrer une augmentation des revenus globaux sans affecter proportionnellement les frais de vente et les charges d'exploitation.

La perte nette s'élevait à (5 130 986 $) ou (0,133$) par action pour l'exercice financier 2017, contre 158 969 $ ou 0,008 $ par action pour l'exercice financier 2016. Cette augmentation de la perte nette est en partie attribuable aux frais d'acquisition et d'intégration d'Utility Partners, aux délais dans l'exécution des projets ainsi qu'au changement dans la nature des produits, lequel a également influencé la marge bénéficiaire brute.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 1,8 M $ pour l'exercice 2017, contre 2,6 M $ durant l'exercice précédent. L'impact de la perte nette fût atténué par l'augmentation des charges d'amortissement due à l'acquisition d'Utility Partners comparativement à l'année financière 2016, mais aussi en raison d'une variation positive des éléments du fonds de roulement, tels qu'un volume d'activités plus élevé vers la fin de l'exercice financier, un décalage au niveau des phases de production des Projets affectant les échéanciers de facturation et un impact positif sur les éléments du fonds de roulement d'Utility Partners. De l'investissement dans les immobilisations corporelles a aussi été réalisé, totalisant 1,4 M $, dont 0,2 M $ a été fait pour soutenir directement certaines usines d'O&M.

« Le modèle d'affaires prend forme et nous pouvons nous réjouir du succès de l'intégration d'Utility Partners d'un point de vue financier, opérationnel et relationnel. Dans les 11 premiers mois suivant l'acquisition d'UP, nous avons renouvelé tous les contrats d'opération et maintenance venant à échéance, saisi plusieurs opportunités de ventes croisées entre les trois piliers d'affaires et signé deux nouveaux projets d'O&M », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H 2 O Innovation.

Résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice financier 2017

Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 117,1 %, pour s'établir à 24,0 M $, contre 11,0 M $ pour la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par l'ajout des revenus d'Utility Partners, suivant son acquisition en date du 26 juillet 2016.

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2017, la marge bénéficiaire brute avant amortissements a diminué à 20,7 %, contre 33,4 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. Cette diminution s'explique principalement par le changement dans la combinaison des différentes activités au cours de l'exercice 2017, où les revenus SP&S et O&M ont représenté plus de 65 % des revenus totaux, affectant négativement la marge brute, tout en augmentant du même coup la prévisibilité et la stabilité des résultats financiers.

Les charges d'exploitation, les frais de vente et les frais administratifs du quatrième trimestre ont été plus élevés que ceux des trois premiers trimestres de l'exercice financier 2017. Ils s'élèvent à 5,5 M $ pour le trimestre courant, contre 3,4 M $ au quatrième trimestre de l'exercice financier 2016. Cette importante augmentation est principalement due à l'acquisition d'Utility Partners et à l'intégration de leur équipe corporative, à l'augmentation des salaires et des avantages sociaux, à l'ajout de nouvelles ressources pour supporter l'ensemble des opérations ainsi qu'au paiement de 0,3 M $ en indemnités de départ.

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre s'est élevé à (20 486 $), comparativement à 157 330 $ pour la même période de l'exercice précédent. Quant à la perte nette de (1 742 862 $) enregistrée ce trimestre, elle provient de l'augmentation des charges d'exploitation, des frais de vente et des frais administratifs expliquée dans le paragraphe précédent.

Conférence téléphonique d'H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du quatrième trimestre ainsi que de l'exercice financier 2017, à 10h00 (heure de l'Est), vendredi le 29 septembre 2017.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le (647) 788-4922 ou le (877) 223-4471, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur le site internet d'H 2 O Innovation.

Le rapport financier annuel est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de la NYSE Euronext Alternext. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

