H2O Innovation: PWT lance de nouveaux produits chimiques écologiques lors de son évènement distributeurs aux Pays-Bas

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 31 oct. 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer le lancement de trois (3) nouveaux produits chimiques écologiques de marque OptiCleanMC, par son unité d'affaires PWTMC, lors de son évènement distributeurs aux Pays-Bas et concomitant avec Aquatech Amsterdam 2017, la plus importante foire internationale pour l'eau de procédés, l'eau potable et les eaux usées.

La gamme de nettoyants pour membranes en poudre OptiCleanMC comprend des solutions acides et alcalines pour éliminer efficacement l'encrassement inorganique et organique des membranes. Ces trois (3) nouveaux produits, soit l'OptiCleanMC N (enzymatique), l'OptiCleanMC X Eco (acide) et l'OptiCleanMC Y Eco (alcalin) se distinguent par leurs composantes écologiques et biodégradables.

L'OptiCleanMC N est une solution unique à base d'enzymes utilisée sur les membranes d'osmose inverse (« RO »), de nanofiltration (« NF »), d'ultrafiltration (« UF ») et de microfiltration (« MF ») pour un nettoyage efficace dans des conditions de pH et de températures modérés, entraînant une performance supérieure, réduisant la consommation de produits chimiques et prolongeant la durée de vie des membranes. Sa solution à pH équilibré permet également de maintenir une performance de nettoyage optimale tout au long du cycle de nettoyage. Lors du congrès mondial de l'International Desalination Association (IDA) à Sao Paulo au début octobre, un article scientifique détaillant le processus de développement, le protocole de tests et les résultats fût rédigé et présenté par le Dr. Amit Sankhe, responsable du développement de produits chez PWTMC.

Les OptiCleanMC X Eco et OptiCleanMC Eco Y ont été développés afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement tout en maintenant une action de nettoyage efficace. Leurs compositions sans phosphate ni EDTA comprend des agents chélatants biodégradables idéaux pour le nettoyage des systèmes de RO, NF, UF et MF souffrant de mauvaises performances. L'OptiCleanMC X Eco a été formulé pour éliminer les hydroxydes métalliques, les carbonates, les phosphates et autres dépôts similaires, tandis que l'OptiCleanMC Y Eco est idéal pour les systèmes de filtration membranaire affectés par une charge organique ou biologique élevée.

« Notre gamme de produits nettoyants de spécialité constitue le segment de notre portefeuille connaissant la croissance la plus rapide, représentant 20% de nos ventes totales de produits chimiques de spécialité. Développer des solutions innovatrices et uniques dans l'industrie a toujours été essentiel pour notre croissance continue. Lorsqu'ils sont correctement choisis et appliqués, les nettoyants de spécialité sont efficaces afin de démontrer notre expertise aux clients, réduire leurs dépenses d'opérations et établir des relations à long terme. Après près de deux ans de R&D intensif, nous sommes heureux de lancer notre nouvelle gamme de nettoyants de membranes écologiques. Nous prévoyons déjà enregistrer des ventes au cours de l'année financière », a déclaré Ryan Furukawa, directeur général de PWT.

À propos de PWT

PWT développe, fabrique et commercialise des produits chimiques de spécialité pour des systèmes de nanofiltration et d'osmose inverse municipaux et industriels. Ses produits antitartre ultraconcentrés et respectueux de l'environnement (sans phosphate) sont onze (11) fois plus concentrés que les produits antitartre standards, ce qui rend leurs contenants 90 % plus petits et plus légers, réduisant significativement les coûts de transport et de manutention. Avec une gamme complète de produits de prétraitement et d'entretien pour systèmes de nanofiltration et d'osmose inverse, des services analytiques et techniques complets et une équipe de recherche et développement innovante, PWT propose des solutions de pointe afin de maximiser l'efficacité opérationnelle des systèmes de filtration membranaire. Pour plus de renseignements, visitez : www.pwtchemicals.com.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau, d'eaux usées et services, incluant des solutions numériques de contrôle et de surveillance ainsi qu'un service à la clientèle après-vente; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance de systèmes et services publics de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

