QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer la signature de 9 nouvelles ententes de distribution, dans les douze derniers mois, pour ses filiales indépendantes PWTMC, important fournisseur en produits chimiques de spécialité pour la filtration membranaire, et Piedmont, leader mondial dans l'équipement anticorrosif pour les usines de dessalement pour les marchés industriels et municipaux.

Depuis l'an dernier, PWTMC et Piedmont ont ajouté un total de neuf (9) nouveaux distributeurs à leur réseau de distribution international, provenant de l'Afrique du Sud, des États-Unis (2), de l'Inde, de l'Iraq, de l'Italie, des Philippines, de la Russie et du Vietnam.

La 4e édition de l'Évènement Distributeur PWTMC/Piedmont, qui a eu lieu à la fin octobre dans la ville de Groningen, aux Pays-Bas, fut un catalyseur important afin de finaliser les nouvelles ententes de distribution. Plus de 50 participants représentant les distributeurs provenant de 17 différents territoires stratégiques étaient présents. La Société a eu l'occasion de rencontrer ces nouveaux distributeurs, de développer davantage ses relations commerciales existantes, de lancer de nouveaux produits, et de recevoir des commentaires sur les tendances du marché et la performance des produits. À la suite de cet événement, la Société a clairement observé un fort intérêt pour la nouvelle gamme de filtres à cartouches Piedmont, qui devrait commencer à générer des ventes au cours l'exercice financier actuel. De plus, une plus grande synergie entre les distributeurs de PWTMC et de Piedmont ainsi qu'un intérêt à promouvoir les deux différentes lignes de produits se sont fait ressentir lors de l'évènement. « Ce réseau de distribution est essentiel à la croissance d'H 2 O Innovation. Il nous permet d'introduire rapidement et efficacement de nouveaux produits sur le marché et ainsi d'en maximiser notre retour sur investissement », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

