H2O Innovation remporte 3,9 M $ de nouveaux contrats d'eaux usées aux États-Unis

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juin 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer qu'elle a remporté deux (2) nouveaux projets d'eaux usées aux États-Unis. Ces nouveaux contrats portent le carnet de commandes de projets de la Société à 58,9 M $.

Le premier contrat remporté par la Société consiste en un système de traitement d'eaux usées, utilisant la technologie exclusive Bio-WheelMC, un procédé à films fixés et à boues activées (IFAS). Le système permettra de traiter en moyenne 12 000 m3/jour (3,2 MGD) des eaux usées d'une ville en Californie. Il s'agit du plus important projet utilisant la technologie Bio-WheelMC remporté par la Société à ce jour.

Le deuxième projet octroyé à H 2 O Innovation consiste en une modernisation d'un système de traitement d'eaux usées conventionnel en un système de bioréacteur à membranes (MBR) à deux (2) trains. La Société améliorera la capacité du système, tout en maintenant la même empreinte au sol et en augmentant la qualité des effluents. Situé au New Jersey, le système traitera 302,8 m3/jour (80 000 gpd) d'eaux usées.

« L'année financière 2017 symbolise, pour H 2 O Innovation, l'année où nous avons remporté le plus de projets de traitement d'eaux usées. Plus de 15% du carnet de commandes représentent des projets en eaux usées, comparativement à 1% en 2016 et 2% en 2015. Il s'agit d'une étape importante dans la diversification stratégique du groupe de projets. Un monde d'opportunités, dont nous n'avions pas encore exploité le potentiel, s'ouvre maintenant à nous », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

