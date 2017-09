H2O Innovation remporte son plus important contrat d'ultrafiltration d'une valeur de 9,1 M $ avec la Ville de San Diego en Californie

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer qu'elle a remporté son plus important contrat d'ultrafiltration (UF) à ce jour auprès de la Ville de San Diego, en Californie. Ce nouveau projet, pour un système de traitement d'eau potable d'une capacité de 151 416 m3/jour (40 MDG), portera le carnet de commandes de projets de la Société à 56,8 M $.

L'usine de traitement d'eau de San Diego, San Diego North City Pure Water Facility, est un projet d'infrastructure qui a été développé afin de répondre au besoin d'un nouvel approvisionnement en eau, contrôlé localement, permettant ainsi de faire face aux problématiques liées à la sécheresse et de diversifier l'approvisionnement en eau potable. Un essai pilote avec un système de purification d'eau recyclée de 3 785 m3/jour (1,0 MGD) a été mis en place en 2009 et fût opéré pendant plusieurs années dans le but d'évaluer la faisabilité d'un projet d'augmentation de réserve en eau. Les tests effectués pendant cette période et la surveillance opérationnelle des projets ont permis de vérifier que le processus de purification d'eau satisfait à toutes les normes étatiques et fédérales en matière d'eau potable (Water Purification Demonstration Project).

C'est à la suite du projet de démonstration, des essais pilotes réussis et du processus d'appel d'offres que la Ville de San Diego a octroyé le contrat à la Société pour la conception, la fabrication, le démarrage et la mise en service d'un système d'ultrafiltration à fibres creuses comportant 12 trains qui traitera 151 416 m3/jour (40 MDG) d'effluents tertiaires nitrifiés, filtrés et ozonés.

« H 2 O Innovation est honoré de travailler avec la Ville de San Diego et ses consultants sur le développement de l'usine de traitement d'eau San Diego North City Pure Water Facility. Nous avons participé à de nombreux projets marquants de réutilisation d'eau potable indirecte, comme celui d'Orange County Water District's GWRS, de Los Angeles Sanitation's Terminal Island Water Reclamation Plant, et l'expansion de Water Replenishment District's Leo J. Vander AWTF. Maintenant, l'obtention d'un autre projet d'envergure représentant notre plus grande référence d'UF à ce jour et situé tout près de notre bureau à Vista en Californie, est très excitant », a déclaré David Faber, vice-président - ventes de systèmes d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.