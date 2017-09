H2O Innovation repousse la date de son appel conférence

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 27 sept. 2017) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) repousse la date de son appel conférence afin de faciliter la finalisation de l'audit de fin d'année. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année financière 2017 seront disponibles après la fermeture des marchés financiers le jeudi 28 septembre 2017, et contrairement à l'annonce faite le 14 septembre dernier, l'appel conférence aux actionnaires et investisseurs aura lieu à 10h00 HAE, le vendredi 29 septembre 2017. La raison de ce report n'est pas le résultat d'un changement défavorable dans les opérations de la Société.

Date et heure : Vendredi le 29 septembre 2017 à 10h00 HAE Numéro à composer : 1-877-223-4471 ou 647-788-4922

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.