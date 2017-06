Harfang Exploration Inc. clôture son opération admissible et un financement de 2 677 000 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 juin 2017) - Harfang Exploration Inc. (auparavant RedQuest Capital Corp.) est heureuse d'annoncer la clôture de l'opération admissible et du regroupement entre Harfang Exploration Inc., RedQuest Capital Corp. (« RedQuest ») et 9361-5029 Québec Inc. (la « transaction ») laquelle constitue l'opération admissible de RedQuest selon les politiques de la Bourse de croissance TSX.

Harfang Exploration Inc. (« Harfang ») a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») relativement à son opération admissible. La négociation sur les actions ordinaires d'Harfang devrait débuter le ou vers le 30 juin 2017, sous le symbole "HAR".

Harfang a également clôturé son financement concomitant pour un total de 2 677 000 $. Dans le cadre du financement, Harfang a émis (a) 7 642 000 unités au prix de 0,25 $ l'unité. Chaque unité étant composée d'une (1) action et d'un demi (1/2) bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet d'acquérir une action ordinaire additionnelle, durant les 24 mois suivant la clôture du placement privé au prix de 0,40 $ l'action ordinaire; et (b) 1 916 250 actions ordinaires « accréditives » au prix de 0,40 $ par action.

Dans le cadre du financement, Harfang a versé des frais d'intermédiation pour un total de 2 900 $ à des intermédiaires traitant à distance avec Harfang.

« La clôture de la transaction et du financement représente un jalon important pour Harfang » a déclaré François Goulet, Président et chef de la direction d'Harfang. « Je suis très enthousiaste à l'idée de réaliser notre programme de travaux d'exploration sur notre propriété du Lac Ménarik », a-t-il ajouté.

Suite à la clôture de la transaction et du financement, un total de 28 048 135 actions ordinaires de Harfang seront émises. Les actionnaires de RedQuest détiennent un total 2 272 552 actions ordinaires (incluant les 325 198 actions ordinaires émises au prix de 0,25 $ l'action en règlement de dette auprès d'administrateurs de RedQuest). Les actionnaires d'Harfang détiennent 16 217 333 actions ordinaires et les souscripteurs du placement concomitant détiennent un total de 9 558 250 actions ordinaires.

La direction et le conseil d'administration de Harfang sont composés des personnes suivantes: François Goulet, président et administrateur, André Gaumond, président du conseil et administrateur, Jean-Pierre Janson, administrateur, Frank Mariage, administrateur, Robin Villeneuve, administrateur, Sylvie Prud'homme, administrateur, Yvon Robert, chef des finances et Marc Pothier, secrétaire corporatif.

Harfang a octroyé aujourd'hui des options d'achat d'actions permettant d'acquérir un total de 550 000 actions, selon les termes de son régime d'options d'achat d'actions pour administrateurs, dirigeants, employés et consultants. Les options sont exerçables au prix de 0,25 $ l'action pour une période de 10 ans suivant la date d'octroi.

De l'information additionnelle au sujet d'Harfang et de la transaction est disponible dans la déclaration de changement à l'inscription datée du 14 juin 2017 et déposée sur SEDAR (www.sedar.com).

La Bourse de croissance TSX Inc. ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé du regroupement projeté, et n'a ni approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs comprenant la réalisation du projet de regroupement et du financement y afférent, les délais, les approbations réglementaires et d'autres questions. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui ne sont pas purement historiques, y compris toute déclaration concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Ces informations peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'expressions telles « peut », « attendre », « estimer », « anticiper », « avoir l'intention », « croire » et « continuer » ou des variations similaires. Le lecteur est averti que les hypothèses utilisées dans la préparation de toute information prospective pourraient s'avérer inexactes. Les événements ou les circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle d'Harfang. Ces facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs.

Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à toute information prospective. Rien ne garantit que le regroupement proposé ou le financement seront complétés ou, s'ils le sont, qu'ils seront couronnés de succès.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, Harfang décline toute intention et n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. De plus, Harfang ne s'engage pas à commenter sur les attentes ou les déclarations faites par des tiers au sujet des questions susmentionnées.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une juridiction quelconque. Les titres ici décrits ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense d'inscription.