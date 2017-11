Harfang présente une mise à jour des travaux d'exploration sur ses propriétés Ménarik, Baie James, Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 nov. 2017) - Harfang Exploration Inc. (« Harfang ») (TSX CROISSANCE:HAR) est heureuse de présenter les résultats de sa campagne d'exploration menée au cours de l'été 2017 sur les propriétés Lac Ménarik et Ménarik Est, situées dans la sous-province géologique de La Grande, région de la Baie James, Québec. Harfang possède 100% des droits miniers des propriétés localisées à moins de 50 km au SSE du village de Radisson.

Des échantillons de rainurage provenant du nouvel indice Greco découvert sur la propriété Lac Ménarik ont procuré une concentration de 1.04 g/t Au sur 24.9 m. Sur un total de 347 recueillis sur la propriété, 41 échantillons choisis ont généré une concentration moyenne de 3.72 g/t Au si on exclut une valeur anomalique élevée (199.53 g/t), procurant un intervalle de 1.06 à 18.60 g/t Au (Figure 1).

Élément Nombre d'éch. Moyenne Intervalle Proportion (%) Au (> 1 g/t)* 41 3.72 g/t 1.06-18.60 g/t 12 Au (> 5 g/t)* 6 11.25 g/t 7.37-18.60 g/t 2 Au (> 10 g/t)* 2 17.02 g/t 15.44-18.60 g/t 0.5

Tableau 1. Résultats d'analyses d'or significatifs (> 1 g/t) provenant de la propriété Lac Ménarik. *Excluant une concentration de 199.53 g/t Au Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Des échantillons de rainurages extraits de deux indices situés sur la propriété Ménarik Est ont donné les valeurs suivantes: 0.3 g/t Au et 13.26 g/t Ag, 0.91 % Cu et 0.95 % Zn sur 3.9 m (Indice Yvan II) and 2.17 g/t Au sur 2.9 m (Indice Bonspot). Un total de 287 échantillons choisis furent recueillis sur la propriété, la majorité provenant d'affleurements de tonalite cisaillée. La minéralisation polymétallique est contenue dans la chalcopyrite (Cu), sphalerite (Zn), galène (Pb), pyrite/pyrrhotite et arsénopyrite (Au). Une importante proportion d'échantillons présente des concentrations de métaux de base > 1 % et/ou Au > 1 g/t (Figure 2).

Élément Nombre d'éch. Moyenne Intervalle Proportion (%) Au (> 1 g/t) 42 5.40 g/t 1.10-35.59 g/t 15 Cu (> 1 %) 19 3.08 % 1.18-7.65 % 7 Zn (> 1 %) 23 2.13 % 1.10-4.70 % 8 Pb (> 1 %) 15 3.71 % 1.45-16.40 % 5

Tableau 2. Résultats d'analyses d'or (> 1 g/t) et de métaux de base (> 1%) significatifs provenant de la propriété Ménarik Est.

La première étape de notre campagne d'exploration consistait en une coupe de ligne (59.55 km) pour effectuer des relevés géophysiques de type IP/Résistivité (41.65 km) sur les deux propriétés dont les résultats soulignent des environnements géologiques distincts. De plus, les relevés ont démontré que les structures aurifères étaient associées principalement à des anomalies de chargeabilité marginales à modérées, correspondant généralement à une augmentation de la résistivité. La période estivale fut ensuite consacrée à la cartographie détaillée et régionale accompagnée d'un échantillonnage (choisis et rainurages) sur de nouveaux indices montrant des concentrations en or et en métaux de base significatives (i.e. Greco, Yvan-II, Bonspot et Beaver). La minéralisation est associée à des structures ductiles/cassantes orientées ENE-OSO sur la propriété Lac Ménarik et à un réseau de failles et/ou cisaillements orienté NNO-SSE formant d'importants corridors de déformation sur la propriété Ménarik Est.

François Goulet, Président et Chef de la Direction chez Harfang Exploration déclare: "Les nouveaux résultats probants, provenant des propriétés Lac Ménarik et Ménarik Est, confirment la validité de notre stratégie d'exploration qui génère systématiquement de nouvelles découvertes aurifères et en métaux de base. Ces importantes découvertes présagent un développement d'envergure pour Harfang."

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA23) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) au laboratoire Expert à Rouyn Noranda (Québec). Certains échantillons sont analysés pour les métaux de base avec la méthode digestion AAT-7 ou AAT-8. Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme de d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisant de standards et de blancs à chaque 20 échantillons.

A propos d'Harfang

Harfang Exploration Inc. est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration d'envergure.

Ce communiqué de presse a été préparé et approuvé par François Goulet, P.Geo., Président et Chef de la Direction; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101. Pour plus d'information veuillez consulter le site web d'Harfang : www.harfangexploration.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs d'Harfang et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations d'Harfang. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le rapport annuel ou dans le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités financières.