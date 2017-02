Hawaii Island Air signe une entente Smart Parts avec Bombardier

- L'entente de cinq ans prévoit le soutien des composants de l'avion Q400, sélectionné pour renouveler et accroître la flotte du transporteur

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'Hawaii Island Air, Inc. (Island Air) a signé une entente Smarts Parts de cinq ans avec Bombardier pour assurer le soutien à plus long terme de ses composants pour sa flotte d'avions Q400 en pleine croissance. Island Air exploite présentement de nouveaux avions Q400 loués auprès d'Elix Aviation Capital Limited (Elix) d'Irlande.

Le programme Smart Parts assure à Island Air des services complets de maintenance, réparation et révision des composants, l'accès à un bassin d'échange de pièces situé à un endroit stratégique et un inventaire sur place à Honolulu, plaque tournante de la société aérienne.

« Lorsqu'on ajoute un nouvel avion à sa flotte, on veut pouvoir compter sur un excellent soutien garanti en service de la part du constructeur », a déclaré David Uchiyama, chef de la direction et président d'Hawaii Island Air. « Bombardier nous a fourni une assistance précieuse en nous aidant à acquérir des avions Q400 et à les intégrer à notre flotte. Le programme Smart Parts continuera d'assurer un soutien rapide, complet et rentable, nous permettant ainsi d'offrir à nos clients la meilleure expérience de voyage entre les îles qui soit »

« Grâce au programme Smart Parts, Island Air profitera d'un niveau supérieur de disponibilité des pièces et de prévisibilité des coûts, alors que la société aérienne renouvelle sa flotte d'avions Q400 pour étendre son réseau de liaisons régionales et améliorer la connectivité entre les îles », a indiqué Todd Young, vice-président et directeur général des Services à la clientèle de Bombardier Avions commerciaux.

À propos de Smart Parts

Bombardier Avions commerciaux a créé le programme Smart Parts pour fournir des solutions de gestion des composants en soutien à la flotte d'avions Q400. La flotte soutenue par le programme Smart Parts s'est accrue et totalise quelque 150 avions inscrits par les clients des avions Q400 et C Series.

À propos d'Hawaii Island Air

Island Air est le chef de file de la valeur dans les îles hawaïennes, offrant 280 vols pratiques chaque semaine entre les îles Oahu, Maui, Kaua'i et Hawai'i. Solution abordable pour les déplacements interinsulaires, les avions d'Island Air offrent une vue aérienne captivante des paysages remarquables d'Hawaii. Fondée en 1980 sous le nom de Princeville Airways, la société a été renommée Island Air en 1992 et dessert fièrement les îles d'Hawaii depuis plus de 35 ans. Pour en savoir plus à propos d'Island Air ou pour faire une réservation, visitez le site www.islandair.com ou composez le 800 652-6541. Faites-nous par de vos impressions sur Yelp ou TripAdvisor, restez connecté simplement en cliquant sur « J'aime » Island Air sur Facebook à www.facebook.com/islandairhawaii, ou suivez-nous sur Twitter @IslandAirHawaii ou sur Instagram @IslandAir_Hawaii.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont totalisé 18,2 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images de l'avion Q400 arborant les couleurs de Hawaii Island Air sont affichées avec le présent communiqué de presse à l'adresse www.bombardier.com.

D'autres renseignements sur l'avion Q400 sont disponibles dans l'espace médias Bombardier Avions commerciaux.

