Héroux-Devtek publie les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice financier 2017

Faits saillants du quatrième trimestre :

Ventes de 120,9 M$, soit les ventes trimestrielles les plus élevées de l'histoire de la Société

BAIIA ajusté (1) de 19,2 M$ et résultat net ajusté (1) de 9,1 M$, soit 0,25 $ par action

Génération de robustes flux de trésorerie disponibles de 22,8 M$ au 4 e trimestre attribuable à l'amélioration du fonds de roulement

Obtention de l'approbation du client pour un deuxième procédé de traitement des surfaces dans le cadre du contrat portant sur le Boeing 777

Faits saillants de l'exercice 2017 :

Ventes de 406,5 M$, soit un niveau stable par rapport au précédent exercice

BAIIA ajusté (1) de 61,4 M$ et résultat net ajusté (1) de 26,4 M$, soit 0,73 $ par action

Génération de flux de trésorerie disponibles de 33,0 M$, contre une utilisation de 66,3 M$ un an auparavant

Situation financière solide à la clôture de l'exercice avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 42,5 M$

Prolongation de trois ans de la facilité de crédit de la Société jusqu'en mai 2022

Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un important fabricant international de produits aérospatiaux, a publié aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice financier clos le 31 mars 2017. À moins d'indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Au cours de l'exercice 2017, Héroux-Devtek a concentré ses efforts sur l'exécution de sa stratégie commerciale visant à bâtir un avenir durable pour la Société. Nous avons effectué les premières livraisons dans le cadre du plus important contrat de trains d'atterrissage de notre histoire portant sur la fourniture à la société The Boeing Company (« Boeing ») de systèmes complets de trains d'atterrissage destinés aux appareils Boeing 777 et 777X. Nous avons également élargi notre présence sur le marché mondial des trains d'atterrissage en signant des ententes pluriannuelles avec des fabricants d'équipement d'origine (« OEM ») d'envergure mondiale. Enfin, Héroux-Devtek a clos l'exercice en affichant une situation financière solide qui lui permettra d'investir en toute confiance dans des initiatives créatrices de valeur au profit de ses actionnaires, » a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars, sauf les données par action) 2017 2016 2017 2016 Ventes 120 886 117 496 406 536 406 812 BAIIA(1) 15 547 20 713 61 120 62 590 BAIIA ajusté(1) 19 181 20 713 61 448 64 070 Résultat net 8 895 9 091 31 768 26 641 Par action - dilué ($) 0,25 0,25 0,88 0,74 Résultat net ajusté(1) 9 077 9 091 26 353 27 650 Par action ($) 0,25 0,25 0,73 0,77 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers) 36 300 36 188 36 284 36 119

(1) Mesure non conforme aux IFRS. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées se sont élevées à 120,9 millions de dollars, comparativement à 117,5 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2016. Cette progression de 2,9 % est attribuable à un accroissement des ventes dans le marché de l'aérospatiale commerciale, tel qu'expliqué plus bas, tandis que les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises, d'un exercice à l'autre, ont eu une incidence négative de 3,5 millions de dollars sur le montant des ventes du quatrième trimestre.

Les ventes dans le secteur commercial ont enregistré une hausse de 11,9 % pour atteindre 60,8 millions de dollars, contre 54,3 millions de dollars lors du précédent exercice. La progression est principalement attribuable au début des livraisons pour le programme du Boeing 777, en partie contrebalancé par une baisse de la demande de clients pour certains programmes de jets d'affaires et d'avions commerciaux gros porteurs, ainsi que par des fluctuations défavorables des devises.

Les ventes liées au secteur de la défense ont reculé de 4,9 % et sont passées de 63,2 millions de dollars à 60,1 millions de dollars. La variation est essentiellement attribuable à une baisse des ventes de services de réparation et d'entretien fournis à l'Armée de l'air américaine ainsi qu'à des fluctuations défavorables des devises, en partie contrebalancées par un rattrapage des ventes de pièces de rechange auprès du gouvernement américain.

La marge brute s'est établie à 20,8 millions de dollars, soit 17,2 % des ventes, contre 22,2 millions de dollars, ou 18,9 % des ventes, lors du précédent exercice. Le recul de la marge brute est principalement attribuable à une sous-imputation plus importante de certains coûts, notamment des coûts excédentaires de traitement et de finition liés au programme du Boeing 777. Ces coûts excédentaires devraient être normalisés une fois que sera complété le processus de qualification et d'approbation par le client des procédés de traitement des surfaces de Héroux-Devtek. Ce facteur a été en partie contrebalancé par l'évolution favorable des taux de change, d'un exercice sur l'autre, qui a contribué positivement aux ventes à hauteur de 1,8 %.

En raison du recul de la marge brute, le BAIIA ajusté s'est établi à 19,2 millions de dollars, soit 15,9 % des ventes, comparativement à 20,7 millions de dollars, ou 17,6 % des ventes, un an auparavant. Le BAIIA ajusté de cette année exclut des frais de restructuration de 3,6 millions de dollars essentiellement constitués de coûts liés au personnel dans le cadre des ajustements d'effectifs annoncés en février 2017.

Le résultat net a atteint 8,9 millions de dollars, soit 0,25 $ par action diluée, au quatrième trimestre de l'exercice 2017. Si l'on exclut les éléments non récurrents, après impôts, le résultat net ajusté pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017 s'élève à 9,1 millions de dollars, ou 0,25 $ par action, soit un niveau stable par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2016. Le résultat net ajusté exclut un montant après impôts de 2,5 millions de dollars lié à un gain hors trésorerie résultant d'une mise à jour du calendrier estimatif de remboursement d'un prêt d'une autorité gouvernementale.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017

Pour l'exercice clos le 31 mars 2017, les ventes consolidées se sont élevées à 406,5 millions de dollars, soit un niveau essentiellement stable par rapport aux ventes consolidées de 406,8 millions de dollars réalisées lors de l'exercice 2016. Les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises, d'un exercice sur l'autre, ont eu pour effet d'accroître les ventes de 3,4 millions de dollars. Les ventes dans le secteur commercial ont progressé de 2,1 % pour atteindre 210,8 millions de dollars, tandis que les ventes liées au secteur de la défense ont reculé de 2,3 % pour s'établir à 195,7 millions de dollars.

La marge brute s'est élevée à 68,0 millions de dollars, soit 16,7 % des ventes, pour l'exercice 2017, comparativement à 74,3 millions de dollars, ou 18,3 % des ventes, lors de l'exercice 2016. Le BAIIA ajusté a atteint 61,4 millions de dollars, soit 15,1 % des ventes, contre 64,1 millions de dollars, ou 15,7 % des ventes, un an auparavant. Le résultat net s'est établi à 31,8 millions de dollars, soit 0,88 $ par action diluée, pour l'exercice 2017, comparativement à 26,6 millions de dollars, ou 0,74 $ par action diluée, lors de l'exercice 2016. Enfin, le résultat net ajusté s'est élevé à 26,4 millions de dollars, soit 0,73 $ par action, contre 27,7 millions de dollars, ou 0,77 $ par action, lors du précédent exercice.

GÉNÉRATION DE ROBUSTES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES ET SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Au cours de l'exercice 2017, Héroux-Devtek a généré de robustes flux de trésorerie disponibles de 33,0 millions de dollars, comparativement à des flux de trésorerie disponibles négatifs de 66,3 millions de dollars lors de l'exercice 2016. Cette augmentation substantielle découle d'une hausse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation attribuable à l'amélioration du fonds de roulement, de même qu'à une réduction des dépenses en immobilisations à la suite de l'achèvement, au cours de l'exercice 2016, du plan d'investissement d'envergure de la Société lié au contrat des appareils Boeing 777 et 777X. L'amélioration du fonds de roulement a été principalement réalisée au quatrième trimestre, ce qui a donné lieu à de robustes flux de trésorerie disponibles de 22,8 millions de dollars durant la période.

Grâce à cette génération de flux de trésorerie disponibles, la situation financière de Héroux-Devtek s'était améliorée encore davantage au 31 mars 2017, alors que la trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 42,5 millions de dollars, tandis que la dette totale à long terme s'élevait à 134,8 millions de dollars, incluant la tranche à court terme, mais excluant le montant net des frais de financement différés. La dette à long terme comprend un montant de 55,9 millions de dollars prélevé sur la facilité de crédit autorisée de la Société de 200,0 millions de dollars. Par conséquent, la situation de dette nette de la Société s'établissait à 92,3 millions de dollars à la clôture de l'exercice 2017, en forte baisse par rapport à 128,0 millions de dollars à la fin de l'exercice 2016. Le ratio de la dette nette sur les capitaux propres s'établissait à 0,26:1 au 31 mars 2017, contre 0,39:1 douze mois plus tôt.

PROLONGATION DE TROIS ANS DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT AUTORISÉE

Héroux-Devtek a conclu une entente avec un syndicat de banques visant la modification et la mise à jour de sa facilité de crédit existante. Aux termes de l'entente, la facilité de crédit a été prolongée pour une période de trois ans et une nouvelle échéance a été fixée en mai 2022. Le montant autorisé demeure inchangé à 200 millions de dollars, tandis que le montant supplémentaire pouvant être emprunté, sous réserve de l'approbation des prêteurs, a été augmenté de 75 millions de dollars à 100 millions de dollars.

La facilité de crédit servira à financer le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et les autres fins générales de Héroux-Devtek et de ses filiales, y compris les acquisitions. Elle est garantie par l'ensemble des actifs de la Société et de ses filiales et assujettie à certaines clauses restrictives et à des garanties d'entreprise accordées par la Société et ses filiales.

MISE À JOUR CONCERNANT LE CONTRAT DES APPAREILS B-777 ET B-777X

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2017, Héroux-Devtek a poursuivi l'accélération de la cadence de production des systèmes complets de trains d'atterrissage destinés à ce programme. La Société a livré 21 systèmes complets au cours de l'exercice 2017 et continue de répondre aux exigences en matière de production.

Toujours au cours du quatrième trimestre, Héroux-Devtek a obtenu l'approbation du client pour le deuxième des principaux procédés de traitement des surfaces exigés en vertu de ce contrat afin de produire les composants les plus importants à l'interne. Le processus de qualification et d'approbation par le client progresse pour les autres procédés de traitement des surfaces. La direction s'attend à ce que cette étape soit finalisée au cours de l'exercice 2018.

PERSPECTIVES

Dans le secteur des avions commerciaux gros porteurs, Boeing et Airbus procèdent à des ajustements des cadences de production de plusieurs programmes d'envergure jusqu'à la fin de l'année civile 2020 en prévision du lancement de versions plus économes en carburant de certains appareils existants. Les carnets de commandes des deux avionneurs demeurent bien remplis malgré une réduction des nouvelles commandes fermes depuis l'année civile 2016. La réduction a été plus importante pour les appareils à double allée, une catégorie qui comprend le programme du Boeing 777. Dans le marché des jets d'affaires, les livraisons d'appareils ont reculé de 7,9 % durant l'année civile 2016 en raison d'une contraction économique dans certains marchés émergents, notamment le Brésil et la Russie. La Société demeure toutefois bien positionnée dans ce marché en raison de l'accélération en cours et future de la production de modèles pour lesquels elle a conçu le train d'atterrissage. Dans le marché de l'aérospatiale liée à la défense, la nouvelle administration américaine a fait part de son intention d'accroître le financement, ce qui pourrait s'avérer positif pour certains programmes. À cet égard, une hausse du financement de la défense a été proposée pour l'exercice financier 2018 du gouvernement américain. Les activités de la Société au Royaume-Uni accroissent la diversification géographique du portefeuille de Héroux-Devtek dans le secteur de la défense, réduisant ainsi son exposition relative au marché américain, et offrent davantage d'occasions à l'échelle internationale. En outre, l'équilibre que la Société maintient dans son portefeuille lié au secteur de la défense entre la fabrication de nouveaux composants et la fourniture de produits et services sur le marché secondaire, jumelé aux programmes d'envergure auxquels elle participe, apporte également une plus grande stabilité.

Au 31 mars 2017, le carnet de commandes fermes de Héroux-Devtek s'élevait à 405 millions de dollars, contre 424 millions de dollars trois mois plus tôt.

« Héroux-Devtek consacre ses ressources à bâtir un avenir durable. Nos installations de pointe, nos employés talentueux, notre participation importante en termes de contenu à des programmes d'envergure de même que les relations solides que nous entretenons les plus grands OEM du secteur de l'aérospatiale constituent des attributs essentiels pour remporter du succès. À court terme, les résultats seront touchés par les réductions de cadences de production de certains programmes d'avions annoncées par les OEM, y compris le programme du Boeing 777. Par conséquent, nous nous attendons à un recul à un chiffre (bas de fourchette) des ventes pour l'exercice qui prendra fin le 31 mars 2018, par rapport à l'exercice qui vient de se terminer. Après cette année de transition, nous anticipons une reprise progressive de la croissance des ventes qui sera stimulée par la montée en cadence de nouveaux programmes, de sorte que les ventes devraient atteindre de 480 à 520 millions de dollars pour l'exercice 2021. Entre-temps, notre situation financière solide nous permet de demeurer à l'affût de nouvelles occasions d'affaires et d'acquisitions stratégiques potentielles susceptibles d'enrichir nos activités actuelles et d'être créatrices de valeur pour les actionnaires, » a conclu M. Labbé.

PROFIL

Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de systèmes et de composants de trains d'atterrissage et d'actionnement destinés au marché de l'aérospatiale. Troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, la Société fournit de nouveaux systèmes et composants de trains d'atterrissage aux secteurs commercial et de la défense du marché de l'aérospatiale, de même que des produits et services sur le marché secondaire. La Société fabrique également des systèmes hydrauliques, des systèmes de filtration des fluides et des boîtiers pour systèmes électroniques. La Société réalise environ 80 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 55 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et à Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'état de Washington et à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni.

