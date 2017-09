HPQ débute un programme de forage sur sa propriété Roncevaux pour definir une ressource de quartz apte à la production de silicium de haute pureté

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2017) - HPQ Silicon Resources Inc ("HPQ") (TSX CROISSANCE:HPQ)(FRANCFORT:UGE)(OTC PINK:URAGF) est heureuse d'annoncer que la société commencera un programme de forage au diamant de 2 000 mètres au cours du quatrième trimestre de 2017 pour délimiter une ressource de quartz (SiO 2 ) sur sa propriété Roncevaux située à Matapédia dans la région de Gaspé, au Québec. Les travaux d'analyse et d'échantillonnage du quartz effectués par la société en 2014 ont révélé que le quartz de la propriété était d'une pureté exceptionnelle, le rendant apte aux applications requérant un quartz de haute pureté et qu'il rencontre les spécifications requissent pour la production de Silicium métal (Si). La moyenne corrigée du dioxyde de silicium pour les 20 échantillons analysés s'élevait à 99,65%, variant de 99,37% à 99,86% de SiO 2 (communiqué du 16 décembre 2014).

Depuis septembre 2016, Pyrogenesis a utilisé le Gen 1 PUREVAPtm pour transformer le SiO 2 (Quartz) de Roncevaux en du Silicium métal (Si) ayant une pureté de 3N+ (99,97% Si) (communiqués du 19 septembre 2017, du 16 mai 2017, du 26 janvier 2017, du 29 novembre 2016, du 2 novembre 2016 et du 29 septembre 2016). Le matériel produit en utilisant le SiO 2 (Quartz) de Roncevaux avec le réacteur PUREVAPtm est d'une pureté supérieur au niveau de pureté maximale fabriqué par l'industrie du Silicium métal (Mg Si), un marché de 5,5 milliard de dollars US par année1.

Patrick Levasseur, président et chef de l'exploitation de HPQ Silicon a déclaré: «Déterminer une ressource de quartz qui pourrait alimenter nos réacteurs de réduction de quartz PUREVAP est une première étape cruciale vers un EEP (évaluation économique préliminaire). Le fait d'avoir notre propre dépôt de quartz comblerait nos plans visant à faire de HPQ une société de silicium solaire intégrée verticalement. » M. Levasseur a également déclaré: « En plus du quartz, nous explorons également le potentiel d'or de la propriété, tel que documenté dans des explorations antérieures ».

LE PROGRAMME DE FORAGE

Le programme de forage au diamant commencera avec un minimum de 2 000 mètres de forage consistant en 32 trous suivant la longueur des 400 mètres de la surface connue de la veine de quartz. L'objectif sera de délimiter une ressource de quartz d'au moins 650 000 tonnes à une profondeur de 50 mètres. Les analyses chimiques et les tests de caractérisation seront complétés sur les carottes du forage. La société a demandé les permis nécessaires pour couper les arbres et construire des voies d'accès pour la foreuse.

De plus deux échantillons en vrac de 50 tonnes du quartz seront creusés et stockés sur la propriété. Ce matériel sera utilisé comme alimentation additionnel pour les test métallurgiques présentement en cour utilisant le PUREVAP de Gen 2 de HPQ, une réplique à l'échelle 1/250 de la plus grande usine pilote PUREVAP™ Gen 3 (communiqué du 19 septembre 2017).

A PROPOS LA PROPRIETE DE QUARTZ RONCEVAUX

En 2014, l'échantillonnage et l'analyse réalisés par la société ont révélé que le quartz de Roncevaux est d'une pureté exceptionnelle, apte à des applications en quartz de haute pureté et à l'utilisation comme matières premières pour la production de silicium métal. La moyenne corrigée du dioxyde de silicium pour les 20 échantillons analysés s'élevait à 99,65%, variant de 99,37% à 99,86% (communiqué du 16 décembre 2014).

En mars 2015, la société a reçu d'une tierce personne la validation du potentiel du matériel quand un producteur important de silicium a exprimé son intérêt pour le quartz de haute pureté provenant de la propriété de Roncevaux, après que notre matériel ait franchi avec succès ses rigoureux protocoles de test (communiqué du 2 mars 2015).

EXPLORATION D'OR SUR RONCEVAUX

En plus de délimiter la veine de quartz, la Société a l'intention d'entreprendre une campagne de prospection d'or sur la propriété qui inclura l'échantillonnage des afflux minéralisés et des relevés géochimiques des sols. La zone du projet Roncevaux a originalement été prospectée pour son potentiel aurifère. En 1992, le prospecteur M. Beaulieu a trouvé et échantillonné une veine de quartz blanc sur la partie sud de la propriété laquelle avait une épaisseur d'environ 3.60m d'affleurement le long d'un petit ruisseau d'alimentation se dirigeant vers le ruisseau Roland voisin. Cette situation a démontré des valeurs anormales importantes de l'or des affleurements allant jusqu'à 1,51 g / t Au. Les échantillons de noyau de 4 trous de profondeur moyenne forés dans la structure ont révélé des analyses d'or de 8,26 g / t Au, 0,58 g / t Au, 0,49 g / t Au et 0,34 g / t Au à partir d'une longueur de noyau non spécifiée. (GM 57622 Beaulieu 1992)

M. Benoit Violette, P. Geo est la personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101 qui a supervisé la préparation de l'information dans ce communiqué de presse.

A propos de HPQ Silicon

HPQ Silicon Resources Inc est une société d'exploration minière cotée sur la bourse TSX-V qui prévoit devenir un producteur verticalement intégré de Silicium (Si) de haute pureté et de Silicium solaire.

Notre plan d'affaire est axé sur le développement d'un nouveau processus métallurgique perturbateur qui permet la transformation de la Silice (Quartz) en Silicium de haute pureté et de qualité solaire en une seule étape (brevet en instance). Notre procédé diminue l'empreinte carbone et énergétique tout en éliminant l'utilisation des réactifs chimiques toxiques utilisés par les technologies actuelles utilisées pour la production de Silicium solaire, qui datent des années 1950.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés contenant les mots «pourrait», «plan», «volonté», «estimation», «continuer», «anticiper», «prévoir», «s'attendre», "Dans le processus" et d'autres expressions similaires qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l'impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d'approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les événements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Actions émisses: 170 003 173