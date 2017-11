Hydropothecary annonce la conversion de débentures de 25,1 millions de dollars

GATINEAU, QC--(Marketwired - 22 novembre 2017) - La société Hydropothecary (" THCX " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a choisi d'exercer son droit en vertu de l'acte de fiducie daté du 18 juillet 2017 (" acte de fiducie ") régissant les débentures convertibles non garanties à 8,0 % de la société échéant le 30 juin 2019 (les " débentures ") visant à convertir la totalité du capital impayé des débentures et des intérêts courus impayés (la " conversion ") en actions ordinaires de la société (les " actions ordinaires ").

Aux termes de l'acte de fiducie, THCX avait le droit, à compter du 19 novembre 2017, de forcer la conversion des débentures si le cours moyen pondéré par volume (" VWAP ") des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX pendant 15 jours de bourse consécutifs était égal ou supérieur à 2,25 $. Pour les 15 jours de bourse consécutifs précédant le 19 novembre 2017, le VWAP des actions ordinaires était de 2,56 $.

La Société a fourni aux porteurs de débentures un préavis écrit de 30 jours de la conversion, et la date de prise d'effet de la conversion sera le 27 décembre 2017.

Aux termes de la conversion, les porteurs de débentures recevront 625 actions ordinaires pour chaque tranche de 1 000 $ en capital des débentures détenues. De plus, l'intérêt couru et impayé sur les débentures pour la période allant de l'émission le 18 juillet 2017 à la date de conversion non comprise sera égal à 36,00 $, et les porteurs de débentures recevront 22 actions ordinaires supplémentaires pour chaque tranche de 1 000 $ en capital des débentures détenues au titre des intérêts courus et impayés, pour un total de 647 actions ordinaires pour chaque tranche de 1 000 $ en capital des débentures détenues.

Les porteurs de débentures continuent d'avoir le droit de convertir toute partie du capital de leurs débentures conformément aux procédures établies dans l'acte de fiducie et les certificats représentant les débentures à tout moment avant la date de prise d'effet de la conversion. Si les porteurs de débentures convertissent leurs débentures avant cette date, ils recevront en espèces des intérêts courus et impayés sur celles-ci.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de Hydropothecary en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

