Hydropothecary annonce la conversion de débentures de 69 millions de dollars et qu'elle retient les services d'un teneur de marché

GATINEAU, QC--(Marketwired - 15 décembre 2017) - La société Hydropothecary (" THCX " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a choisi d'exercer son droit en vertu de l'acte de fiducie daté du 24 novembre 2017 (l'" acte de fiducie ") régissant les débentures convertibles non garanties à 7,0 % de la Société échéant le 24 novembre 2020 (les " débentures ") visant à convertir la totalité du capital impayé des débentures et des intérêts courus impayés (la " conversion ") en actions ordinaires de la Société (les " actions ordinaires ").

Conformément aux modalités de l'acte de fiducie, THCX avait le droit, à compter du 13 décembre 2017, de forcer la conversion des débentures si le cours moyen pondéré par volume (le " CMPV ") des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX pendant 10 jours de bourse consécutifs était égal ou supérieur à 3,15 $. Pour les 10 jours de bourse consécutifs précédant le 13 décembre 2017, le CMPV des actions ordinaires était de 3,32 $.

La Société a fourni aux porteurs de débentures un préavis écrit de 30 jours de la conversion, et la date de prise d'effet de la conversion sera le 15 janvier 2018.

Aux termes de la conversion, les porteurs de débentures recevront 454,54 actions ordinaires pour chaque tranche de 1 000 $ en capital des débentures détenues. De plus, l'intérêt couru et impayé sur les débentures pour la période allant du 31 décembre 2017 (le paiement d'intérêts prévu le 31 décembre 2017 sera versé en espèces) jusqu'à la date de conversion non comprise sera égal à 2,92 $, et les porteurs de débentures recevront 1,33actions ordinaires supplémentaires pour chaque tranche de 1 000 $ en capital des débentures détenues au titre des intérêts courus et impayés, pour un total de 455,87actions ordinaires pour chaque tranche de 1 000 $ en capital des débentures détenues. Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise, et le nombre d'actions ordinaires à émettre sera arrondi au nombre entier inférieur.

Les porteurs de débentures continuent d'avoir le droit de convertir toute partie du capital de leurs débentures conformément aux procédures établies dans l'acte de fiducie et les certificats représentant les débentures à tout moment avant la date de prise d'effet de la conversion. Si les porteurs de débentures convertissent leurs débentures avant cette date, ils recevront en espèces des intérêts courus et impayés sur celles-ci.

THCX a également annoncé aujourd'hui qu'elle a retenu MJM Markets and Consulting (" MJM ") afin qu'elle fournisse des services de tenue de marché à la Société en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables et les politiques de la Bourse de croissance TSX (" TSX-V ").

MJM négociera des actions de la Société à la TSX-V dans le but de maintenir un marché ordonné et d'améliorer la liquidité des actions de la Société. Le capital et les titres nécessaires aux négociations entreprises par MJM à titre de contrepartiste seront fournis par MJM. THCX versera à MJM, en contrepartie des services qu'elle lui rendra, des honoraires mensuels en espèces de 25 000 $. L'entente est d'une durée de 12 mois, sous réserve du droit de chacune des parties de la résilier en tout temps moyennant un préavis écrit de 10 jours.

THCX et MJM sont des entités non liées et ne sont pas membres du même groupe. MJM ne détient actuellement aucun intérêt direct ou indirect dans THCX ou ses titres, mais elle peut acquérir de tels intérêts dans l'avenir. L'entente de services est assujettie à l'approbation de la TSX-V.

À propos de MJM Markets and Consulting

Michael Morrison, de MJM Markets and Consulting Ltd., a commencé sa carrière longue de 30 ans dans le domaine financier en négociant sur le parquet de la Bourse de Toronto pour le compte de First Marathon Securities. Il a par la suite fait la transition vers le travail de bureau et il a assumé des rôles de négociateur en chef pour des entreprises connues telles que Merrill Lynch, Canaccord et Mackie Recherche. Michael est devenu au fil des ans l'un des négociateurs de premier plan de l'industrie et il continue à offrir ses compétences en négociation, nouant des relations par l'entremise de sa propre entreprise de négociation, MJM Markets and Consulting Ltd.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). THCX produit de la marijuana médicale naturellement cultivée et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de THCX, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, THCX s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

