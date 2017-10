Hydropothecary annonce l'augmentation d'une offre annoncée antérieurement

GATINEAU, QC--(Marketwired - 30 octobre 2017) -

La société Hydropothecary (" THCX " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente révisée avec Canaccord Genuity Corp. et un syndicat de preneurs fermes (les " preneurs fermes ") aux termes duquel les preneurs fermes ont accepté d'acheter, par voie de prise ferme, 60 000 débentures convertibles de la Société (les " débentures convertibles ") à un prix de 1 000 $ par débenture, pour un produit brut total de 60 000 000 $. Chaque débenture convertible comprendra un montant en principal de 1 000 $ de débentures convertibles non garanties de premier rang à 7,0 % de la Société (les " débentures convertibles ") et 227 bons de souscription d'actions ordinaires (les " bons de souscription ") de la Société (le " placement ").

La Société a également accordé aux preneurs fermes une option pour acheter jusqu'à 9 000 débentures convertibles supplémentaires dans le cadre du placement au prix de 1 000 $ par débenture (l'" option pour attributions excédentaires "). Si l'option pour attributions excédentaires est exercée intégralement, le produit brut total du placement sera de 69 000 000 $. L'option pour attributions excédentaires peut être exercée à n'importe quel moment dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement.

Les débentures convertibles porteront intérêt à la date de clôture à 7,0 % par année, payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, et arriveront à échéance trois ans après leur émission (la " date d'échéance "). Les débentures convertibles seront convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de la Société à tout moment avant la fermeture des bureaux à la date d'échéance au prix de conversion de 2,20 $ par action (le " prix de conversion "). La Société peut forcer la conversion de l'ensemble du principal des débentures convertibles alors en circulation au prix de conversion, moyennant un préavis écrit de 30 jours, au cas où le cours moyen pondéré du volume journalier des actions ordinaires de la Société dépasse 3,15 $ pour 10 jours de bourse consécutifs.

À l'échéance, si la capitalisation boursière de la Société est égale ou supérieure à 100 000 000 $, cette dernière aura le droit de rembourser jusqu'à 50 % du capital des débentures convertibles alors en circulation en actions ordinaires de la Société, lesquelles seront évaluées au plus bas des prix suivants : i) le prix du marché des actions ordinaires de la Société à la date d'échéance ou ii) 95 % de leur cours moyen pondéré sur la bourse principale aux fins de négociation des actions ordinaires de la Société à la date d'échéance des 20 jours de bourse consécutifs précédant la date d'échéance et, dans chaque cas, seulement si ce prix est égal ou supérieur à 1,00 $, sous réserve du respect des politiques applicables de la bourse principale pour la négociation des actions ordinaires de la Société à ce moment-là.

Chaque bon de souscription sera exerçable pour acquérir une action ordinaire de la Société pendant une période de deux ans suivant la date de clôture du placement à un prix d'exercice de 3,00 $ par action, sous réserve d'un rajustement pour certains événements et sous réserve du droit de la Société d'avancer la date d'expiration des bons de souscription si le prix de négociation de clôture des actions ordinaires de la Société est égal ou supérieur à 4,50 $ pendant toute période de 10 jours de bourse consécutifs.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour le fonds de roulement et les fins générales de l'entreprise.

Les débentures convertibles seront offertes et vendues dans le cadre d'un placement à prise ferme, dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada sauf le Québec, visé par le prospectus simplifié, et ne seront ni offertes ni vendues à des personnes aux États-Unis, ni pour le compte de personnes aux États-Unis, sauf aux investisseurs institutionnels qualifiés (au sens de la règle 144A de la Securities Act of 1933 des États-Unis).

La Société déposera un prospectus simplifié visant l'émission des débentures convertibles dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l'exception du Québec, conformément à la Norme canadienne 44-101 - " Placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié ". Le placement, dont la clôture est prévue pour le 17 novembre 2017 ou aux alentours de cette date, est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de Hydropothecary en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

