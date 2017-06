Hydropothecary annonce les résultats de l'enquête et l'expansion du rappel volontaire de produits de cannabis séché

GATINEAU, QC--(Marketwired - 5 juin 2017) - La société Hydropothecary ( TSX CROISSANCE : THCX) (" THCX " ou la " Société ") a annoncé les résultats de son enquête sur la présence de faibles niveaux de myclobutanil dans ses installations. Le myclobutanil est un pesticide approuvé pour une utilisation en particulier dans l'agriculture (à savoir, sur les pommiers, les amandes, les fraises, les légumes, le soja, les vignes, etc.), mais non pas sur le cannabis. Suivant les résultats de son enquête, la Société élargit le rappel volontaire du produit qui avait été annoncé le 16 mai 2017. Ce rappel élargi englobe 19 lots de cannabis médical séché cultivé avant le 16 septembre 2016 qui ont été délivrés entre le 15 juillet 2015 et le 24 mars 2017. On a décelé dans ces produits des traces allant de 0,01 à 0,13 partie par million de myclobutanil. Les lots rappelés sont numérotés 8, 17, 21, 27, 28, 29, 31, 42, 43, 97, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 121 et 125. Santé Canada a estimé qu'il s'agissait d'un rappel de type III, ce que le ministère définit comme " une situation dans laquelle l'utilisation ou l'exposition à un produit n'est pas susceptible de causer des conséquences néfastes pour la santé ". Tous les clients concernés seront avisés.

La Société a mené une enquête approfondie du 1er au 28 mai 2017, englobant les analyses effectuées sur 281 échantillons prélevés dans toutes les récoltes déjà réalisées par la Société, ainsi que tous les intrants de production et l'échantillonnage et de l'analyse des pièces d'équipement et de sites physiques clés. Les résultats de cette enquête ont été fournis à Santé Canada. À la suite de l'enquête, la Société a déterminé que les systèmes volontaires de gestion des pesticides mis en place en septembre 2016 se sont avérés efficaces et que la contamination avait eu lieu auparavant. La Société a élargi ses systèmes actuels et a mis en place des mesures préventives très perfectionnées afin d'atténuer le risque qu'un autre événement du même genre se produise.

Les nouvelles mesures préventives comprennent les améliorations suivantes que la Société a apportées à ses procédures et politiques d'exploitation standardisées :

Toute plante vivante entrant dans le système de culture de la Société est mise en quarantaine et fait l'objet d'analyses pour déceler la présence de pesticides avant d'être amenée en production. Les pesticides et intrants végétaux sont tous livrés et stockés sous surveillance caméra. Les opérations de mélange et de préparation des intrants végétaux ont toutes lieu sous surveillance caméra. Les opérations de mélange et de préparation des intrants végétaux sont toutes effectuées en présence de deux témoins qui signent conjointement le compte rendu du processus. Les conteneurs utilisés pour l'application des intrants sont tous identifiés de manière unique et ne doivent pas être retirés de la zone de culture sécurisée. Les applications sur les végétaux sont toutes documentées (y compris les arrosages). Seules les personnes désignées par le service d'assurance de la qualité (AQ) de Hydropothecary peuvent appliquer des intrants aux plantes. Nous menons une vérification hebdomadaire des inventaires de récipients de produit à pulvériser. Tous les récipients de produit à pulvériser sont remplacés, et aucun nouveau récipient ne peut être introduit dans la zone de culture sécurisée sans l'approbation écrite du service d'AQ. Des tests mensuels sont systématiquement effectués sur les plantes-mères (par variété) afin de veiller à l'absence de tout pesticide non approuvé. Aucune plante-mère n'est utilisée pour les boutures de production à moins de faire l'objet de tests individuels de dépistage des pesticides et d'être approuvée par le service d'AQ. Le système central d'irrigation est isolé afin d'en restreindre l'accès au seul personnel de production désigné par le service d'AQ.

Au moment d'annoncer les résultats de l'enquête, Sébastien St-Louis, cofondateur et chef de la direction, a fait la déclaration suivante : " La santé et la confiance des patients sont primordiales pour Hydropothecary. C'est pourquoi nous avons réalisé l'une des enquêtes les plus complexes, poussées et transparentes jamais réalisées dans l'industrie canadienne du cannabis afin de cerner la source des faibles niveaux de myclobutanil détectés dans certains lots et de retirer les lots concernés de la circulation.

D'après les résultats de notre enquête, il est clair que la présence de faibles niveaux de myclobutanil est liée à une production antérieure et que ce produit a été introduit dans un petit nombre de plantes par un ancien employé sans l'autorisation de la Société et sans qu'elle en ait connaissance. Les éléments de preuve actuellement à notre disposition donnent à penser que l'application de myclobutanil s'est produite avant l'arrivée de notre nouvelle cultivatrice principale et de l'équipe actuelle d'AQ. Enfin, il ressort clairement des résultats de tests qu'aucun cannabis séché produit par notre équipe de culture actuelle ne permet de croire à une contamination selon les niveaux de déclaration établis par Santé Canada.

Nous regrettons infiniment ces incidents, et nous faisons l'impossible pour veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Nous nous engageons, comme toujours, à fournir à nos précieux clients un cannabis médical sûr, fiable et de haute qualité. À l'avenir, vous verrez une amélioration continue et la mise en œuvre de l'innovation afin d'offrir à nos clients le meilleur cannabis médical au Canada. "

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est autorisée par Santé Canada à produire et à distribuer du cannabis à fins médicales aux termes d'une licence attribuée sous le régime du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale de qualité exceptionnelle et rigoureusement testée. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent le positionnement de THCX, une marque de qualité supérieure comme source de marijuana médicale légale dans ce marché émergent. Outre la production et la vente de marijuana médicale, Hydropothecary participe à diverses initiatives de recherche et de développement portant sur les extraits de cannabinoïdes, l'élaboration de médicaments et la chimie combinatoire. De plus, la Société envisage l'élaboration et le brevetage de technologies innovantes liées à la marijuana médicale ainsi que l'importation et l'exportation de marijuana médicale.

Information prospective

