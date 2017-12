Hydropothecary annonce l'octroi d'options d'achat d'actions à ses administrateurs et employés

GATINEAU, QC--(Marketwired - 4 décembre 2017) - La société Hydropothecary (" THCX " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) annonce qu'en vertu de son régime d'options d'achat d'actions, elle a accordé des options d'achat d'actions à certains de ses administrateurs et dirigeants pour leur permettre d'acquérir un total de 1 750 000 actions ordinaires de la Société. De plus, la Société a accordé à certains employés non cadres des options en vue d'acquérir un total de 20 000 de ses actions ordinaires. Toutes les options sont exerçables au prix de 2,69 $ par action. La moitié des options seront immédiatement acquises et le solde sera acquis annuellement sur une période de trois ans par la suite. Un tiers des options seront acquises à l'anniversaire d'un an à compter de la date d'attribution, et le solde sera acquis trimestriellement sur une période de deux ans par la suite. Les options ont une durée de 10 ans et sont soumises à tous égards aux dispositions du régime d'options d'achat d'actions de THCX et aux exigences de la Bourse de croissance TSX.

Assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). THCX produit de la marijuana médicale naturellement cultivée et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de THCX, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, THCX s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

