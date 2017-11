Hydropothecary annonce que son placement à prise ferme sera également offert au Québec

GATINEAU, QC--(Marketwired - 3 novembre 2017) -

NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE PAS PUBLIER AUX ÉTATS-UNIS

La société Hydropothecary (" THCX " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a annoncé aujourd'hui que son placement à prise ferme concernant 60 000 débentures convertibles de la Société pour un produit brut total de 60 000 000 $ sera également offert au Québec. Par conséquent, les parts seront offertes et vendues dans le cadre d'un placement à prise ferme dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et la Société déposera un prospectus simplifié visant l'émission des débentures convertibles dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, conformément à la Norme canadienne 44-101 - " Placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié ".

Le placement est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de Hydropothecary en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.