Hydropothecary appuie le projet de loi 157 du Québec lors d'une audience historique auprès du gouvernement sur le cannabis récréatif

QUÉBEC, QC--(Marketwired - 30 novembre 2017) - La société Hydropothecary (" Hydropothecary " ou la Société) ( TSX CROISSANCE : THCX) a participé aux consultations du gouvernement du Québec sur le projet de loi 157 régissant la production et la distribution de cannabis récréatif dans la province.

Lors de sa présentation historique à la Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale, la Société a manifesté son appui au projet de loi en demandant des modifications visant à protéger la santé et la sécurité de la population, à lutter contre le marché illicite du cannabis et à créer des emplois pour les Québécois et des débouchés économiques pour différentes collectivités de la province.

" Premier producteur autorisé de cannabis médical au Québec et seul producteur autorisé à avoir son siège social dans la province, Hydropothecary est honorée de renforcer son objectif de protéger la santé publique et la sécurité de la population et de garder le cannabis légal hors de portée des enfants, a noté Sébastien St-Louis, PDG de la Société. Les processus de fabrication et d'assurance de la qualité des produits de Hydropothecary permettront aux Québécois d'avoir accès à des produits récréatifs novateurs conformes aux normes internationales en matière de pharmacopée afin de contrôler leur puissance, leur pureté leur qualité. "

M. St-Louis a également commenté les importantes retombées sur le plan de la création d'emplois et des occasions d'affaires que présente le marché du cannabis récréatif pour la province. Selon les estimations, le marché québécois du cannabis récréatif est de l'ordre de 1,3 milliard de dollars par année

" Dans la dernière année, Hydropothecary a doublé ses effectifs. Chaque jour, plus d'une centaine de personnes se rendent à notre usine de Gatineau pour gagner leur vie, a souligné M. St-Louis. Avec l'arrivée des nouveaux permis pour les microcultivateurs et microprocesseurs, le Québec se voit offrir la chance de créer des milliers d'emplois dans les petites et moyennes collectivités de la province. Le Québec peut compter sur Hydropothecary pour l'aider dans ce sens. "

La présentation s'est terminée par une déclaration reconnaissant la responsabilité sociale de Hydropothecary envers la province. " Le cannabis offre des possibilités inouïes pour le Québec. Nous sommes toutefois conscients du fait que ces possibilités s'accompagnent d'une responsabilité sociale de grande portée ", a conclu M. St-Louis.

Veuillez noter qu'une copie de notre mémoire sera mis en ligne au www.thcx.com

À propos de la société Hydropothecary (THCX)

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.