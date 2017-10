Hydropothecary met en chantier une serre additionnelle de 250 000 pi2 offrant la possibilité de créer 100 emplois à Gatineau, Québec

GATINEAU, QC--(Marketwired - 12 octobre 2017) - La société Hydropothecary (" Hydropothecary " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a le plaisir d'annoncer l'inauguration officielle des travaux en vue de la construction d'une serre additionnelle de 250 000 pi2. Une fois terminée, cette installation d'une valeur de 25 millions de dollars permettra de créer 100 emplois à temps plein dotés d'avantages sociaux chez Hydropothecary à Gatineau, Québec, portant ainsi l'effectif total de la Société à plus de 200 employés.

Elle entraînera l'expansion de sa capacité de production totale à 300 000 pi2, ce qui permettra à Hydropothecary de produire 25 000 kg par an de cannabis séché. Cette phase d'agrandissement de la Société repose entièrement sur des financements antérieurs.

" Par l'expansion de notre capacité de production, nous affichons résolument notre intention d'affirmer notre présence déjà très forte sur le marché de la marijuana médicale et de jouer un rôle de premier plan sur le marché de la marijuana récréative légale pour adultes ", a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de Hydropothecary.

Hydropothecary a récemment reçu le prix Coup de Cœur au gala de remise des Prix Créateurs d'emploi du Québec qui a eu lieu à Québec le 4 octobre dernier. Ces prix sont décernés tous les ans pour honorer les grands créateurs d'emplois du Québec et de ses 17 régions administratives.

" Étant la seule entreprise autorisée à produire du cannabis au Québec, la Société est fière de sa contribution à l'économie de notre province, a ajouté M. St-Louis. Nous attendons l'occasion de collaborer avec les décideurs du gouvernement pour développer une industrie du cannabis sûre et réglementée qui répond aux préoccupations des Québécois en matière de santé et de sécurité. "

Plusieurs dignitaires, employés et membres de la collectivité ont assisté à la cérémonie d'inauguration des travaux.

Pour en savoir davantage sur Hydropothecary, veuillez lire la fiche d'information ci-jointe.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

Fiche d'information sur Hydropothecary

· Fondation : août 2013

· Octroi du permis de production de la marijuana : novembre 2014

· Modification du permis pour inclure la vente de marijuana médicale : mai 2015

· Capacité de production existante : 50 000 pi2

· Capacité existante de production annuelle de cannabis séché : 3 600 kg

· Capacité totale de production après la fin des travaux d'agrandissement : 300 000 pi2

· Capacité annuelle totale de production de cannabis séché après la fin des travaux d'agrandissement : 25 000 kg

· Superficie totale du terrain : 65 acres

· Nombre total d'employés à l'heure actuelle : 98

· Nombre prévu d'employés, après la fin des travaux d'agrandissement : 200

· Nombre de produits de marijuana à usage médical actuellement disponibles : 18

· Nombre de produits de marijuana médicale certifiés casher actuellement disponibles : 7

· Mise en marché d'Elixir No. 1, le premier vaporisateur (sous la langue) légal de marijuana médicale au Canada dans une huile naturelle : juillet 2017

