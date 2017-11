Hydropothecary met sur le marché des poudres polyvalentes de marijuana médicale Decarb Micro THC et Decarb Micro CBD à 3 $ le gramme

GATINEAU, QC--(Marketwired - 3 novembre 2017) - La société Hydropothecary (" Hydropothecary " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a le plaisir d'annoncer la mise sur le marché de deux nouveaux produits, Decarb Micro THC et Decarb Micro CBD. Ces poudres de marijuana médicale activées et prêtes à consommer font partie de la gamme innovante et unique de produits Decarb de la Société.

Decarb Micro permet aux clients d'ajuster leur consommation de cannabis médical grâce à l'apport de quantités minimales de THC ou de CBD. L'utilisation périodique de Decarb Micro aide les clients à maintenir leurs niveaux de cannabinoïdes tout au long de la journée.

En réponse aux besoins des patients qui prennent du cannabis médical, les produits Decarb Micro de la Société coûteront 3 $ le gramme, plaçant ainsi Decarb Micro THC et Decarb Micro CBD au rang des produits de cannabis de grande qualité les moins chers du marché.

" Avec nos produits Decarb Micro, nous avons créé une offre indispensable à un prix abordable, conçue pour offrir aux patients la possibilité de maximiser les bénéfices du cannabis médical grâce à un meilleur contrôle de leur consommation de cannabinoïdes ", a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de Hydropothecary.

Decarb Micro THC et Decarb Micro CBD peuvent être utilisés avec les capsules CannaCap et le dispositif de fabrication de capsules de Hydropothecary. Les produits Decarb de Hydropothecary sont créés par une méthode de séchage exclusive qui fait appel à des normes scientifiques rigoureuses pour décarboxyler (décarburer) le cannabis et activer les cannabinoïdes (THC et CBD). Les produits Decarb Micro offrent une solution de rechange flexible et discrète à l'inhalation de fumée, au vapotage et aux huiles, car la poudre peut être prise en capsules ou incorporée à des aliments ou des boissons.

" Cette nouvelle version est le dernier exemple de l'engagement continu de Hydropothecary à l'égard de l'innovation dans les produits et de notre attention aux besoins des clients, a souligné M. St-Louis. Decarb Micro THC et Decarb Micro CBD garantissent à nos clients une flexibilité et des produits abordables, discrets et faciles à comprendre. "

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

Infos sur les produits Hydropothecary

Nombre de produits de marijuana médicale Hydropothecary disponibles : 20

Nombre de produits de marijuana médicale certifiés casher actuellement disponibles : 7

Gamme de prix sur les produits par gramme : De 3 $ à 15 $

Date de mise en marché d'Elixir No.1, la première brume d'huile de cannabis sublinguale au Canada : Juillet 2017

Nombre de produits de marijuana médicale finement broyés Decarb : 6

