Hydropothecary nomme Nathalie Bourque à son conseil d'administration

GATINEAU, QC--(Marketwired - 5 octobre 2017) - La société Hydropothecary (" Hydropothecary " ou la " Société ") ( TSX CROISSANCE : THCX) a le plaisir d'annoncer la nomination de Nathalie Bourque à son conseil d'administration.

Dotée de connaissances approfondies en affaires publiques et en communications pour les marchés financiers et des capitaux, Mme Bourque siège actuellement aux conseils d'administration d'Alimentation Couche-Tard, d'Héroux-Devtek et de l'Université McGill.

Au cours de sa carrière, Mme Bourque a travaillé pendant dix ans chez CAE à titre de vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales. Auparavant, elle était associée au Cabinet de relations publiques NATIONAL, offrant des services de consultation à des clients dans le secteur biopharmaceutique, de l'aérospatiale, des finances et du divertissement. À l'heure actuelle, elle est présidente pour le Québec de Hill+Knowlton Strategies.

" La vaste expérience de Nathalie Bourque dans les relations publiques et les communications, tant au Québec qu'au Canada et à l'étranger, sera un atout majeur pour le conseil d'administration de Hydropothecary, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG de la Société. Nous sommes enchantés de savoir que notre équipe pourra bénéficier des idées et des compétences de Mme Bourque. "

" Je me joins à Hydropothecary à un tournant de l'histoire du Canada, à l'aube de la légalisation du cannabis récréatif, a déclaré Mme Bourque. Je suis ravie à la perspective d'œuvrer pour une entreprise si dynamique dont la vision, l'expertise et les connaissances façonnent l'avenir de cette industrie. "

Au conseil d'administration de Hydropothecary, Mme Bourque apportera plus de 25 ans d'expérience en communication financière, gouvernance d'entreprise, gestion de la réputation, communications stratégiques, ressources humaines et relations investisseurs.

Cette nomination est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale cultivée sous la lumière solaire et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.