Hydropothecary reçoit une licence élargie de production et de vente de cannabis et l'approbation de deux nouveaux bâtiments

GATINEAU, QC--(Marketwired - 22 juin 2017) - La société Hydropothecary ( TSX CROISSANCE : THCX) (" THCX " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer que Santé Canada a accordé à la société un renouvellement de licence qui lui permettra de produire autant de marijuana médicale qu'elle peut stocker et qui élimine toutes les limites annuelles de vente pour la marijuana séchée, les huiles, les plantes et les graines. La licence renouvelée demeurera valide jusqu'au 15 octobre 2019.

THCX a également le plaisir d'annoncer que Santé Canada a approuvé, pour ses installations de Gatineau, deux bâtiments supplémentaires qui abriteront des équipes élargies de vente et de préparation des commandes. Les nouveaux bâtiments ont été approuvés sans inspection préalable sous le régime des mesures récemment annoncées par Santé Canada pour simplifier l'octroi de licences. Cette approbation montre également à quel point Hydropothecary se conforme aux règlements.

" Le permis de vente illimité de Santé Canada met Hydropothecary en bonne position pour bénéficier d'une forte croissance future, a déclaré Sébastien St-Louis, président-directeur général et fondateur. Nous sommes très heureux de compter parmi les premiers producteurs autorisés à obtenir une licence élargie. Celle-ci traduit également les efforts de Santé Canada pour améliorer le cadre réglementaire du cannabis en modifiant les exigences de renouvellement de la licence, qui devient renouvelable tous les trois ans au lieu de chaque année. "

" De plus, a-t-il ajouté, l'approbation des nouveaux bâtiments arrive à point nommé, puisque l'agrandissement de l'espace et l'expansion des ressources sont nécessaires pour soutenir la croissance de nos ventes. "

À propos de Hydropothecary

Hydropothecary est autorisée par Santé Canada à produire et à distribuer du cannabis à fins médicales aux termes d'une licence attribuée sous le régime du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale de qualité exceptionnelle et rigoureusement testée. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent le positionnement de THCX, une marque de qualité supérieure comme source de marijuana médicale légale dans ce marché émergent. Outre la production et la vente de marijuana médicale, Hydropothecary participe à diverses initiatives de recherche et de développement portant sur les extraits de cannabinoïdes, l'élaboration de médicaments et la chimie combinatoire. De plus, la Société envisage l'élaboration et le brevetage de technologies innovantes liées à la marijuana médicale ainsi que l'importation et l'exportation de marijuana médicale.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société sont décrits dans les documents de la Société déposés de temps à autre sur SEDAR (voir www.sedar.com). Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, soit à cause de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.